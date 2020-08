Sexting Gesponsorde inhoud Twee generaties over sexting: “Op impulsiviteit of ondoordachtheid staat geen leeftijd” Aangeboden door Telenet

04 augustus 2020

08u00 0 Seks & Relaties Met onze smartphone als verlengstuk van onszelf, wordt vandaag zelfs de liefde online geconsumeerd. Intimiteit beperkt zich niet tot de slaapkamer maar verschijnt ook op ons scherm. Sexting heet dat: elkaar intieme berichtjes sturen. De jonge generatie is vertrouwd met het fenomeen, oudere generaties kijken er soms verbaasd of ongerust naar. Want hoewel het leuk en spannend is, kan het behoorlijk fout aflopen als een intieme foto wordt gelekt. Wij spraken met twee twintigers en twee vijftigers over sexting: “Elke generatie experimenteert met seksualiteit. Alleen gebeurt het vandaag ook online en publiekelijk.”

Analoog vs. digitaal

Sexting. Wanneer het woord pardoes op tafel valt, getuigen Laura (26) en Tine (56)* eerst nog aarzelend. Maar al snel wordt het gesprek tussen moeder en dochter openhartiger. “Wist je dat ik wel eens intieme foto’s stuurde naar mijn ex-lief?”, zegt Laura. “Nee, dat wist ik niet”, antwoordt Tine. “Ik begrijp het wel. Al vind ik het ook risicovol. Relaties veranderen nu eenmaal, in positieve maar ook in negatieve zin. Maar het kan natuurlijk leuk zijn, als alles in vertrouwen verloopt.”

Zelf groeide Tine op zonder internet en smartphone. Het fenomeen sexting kent ze wel, al deed de naam niet meteen een belletje rinkelen. Hoe het er dan vroeger aan toe ging, vraagt Laura aan haar mama. “Er was geen digitale fotografie”, antwoordt Tine. “Een intieme foto moest dus eerst ontwikkeld worden. Dan is de keuze om er één te maken al veel minder impulsief. Dat was meer iets voor durvers.” Het kon natuurlijk wel gebeuren dat je een intieme brief of foto van vrienden of zelfs van je ouders ontdekte. “Maar dan was jij de enige die die foto in handen had. Je kon hem hoogstens eens laten zien aan enkele mensen in je omgeving. Dat gaat nu allemaal veel sneller en massaler.”

Laura knikt. Als kind had ze nog geen internet. Als jonge tiener kon ze inbellen op het net en later chatten via MSN. “In het begin werd dat beperkt tot een halfuurtje per dag”, zegt ze. “Dat is een heel andere realiteit dan vandaag 24 uur op 24 online kunnen zijn.” Ze herinnert zich dat ze als jonge puber ook wel sexy foto’s maakte. “Al was dat nog onschuldig. Ik had een decolleté of poseerde met een getuit mondje.” Laura is blij dat die foto’s op haar digitaal fototoestel bleven staan en dat ze die indertijd nog niet op Instagram kon posten. “Ik denk dat elke generatie op die manier experimenteert met seksualiteit. Alleen doen pubers dat vandaag ook publiekelijk. Dat maakt het veel moeilijker en gevaarlijker.”

Verliefd en impulsief

Niet alleen jongeren doen vandaag aan sexting, ook oudere generaties kennen de geneugten van de smartphone. “Ik ben er zeker van dat mensen van mijn leeftijd eveneens intieme berichtjes of foto’s naar elkaar sturen”, zegt Tine. “Zelf heb ik nooit naaktfoto’s verstuurd maar toen ik enkele jaren geleden verliefd werd, hing ik ook uren aan de telefoon en stuurde ik constant sms’jes. Dat is het fijne aan telefoons en sociale media vandaag. Maar er zijn natuurlijk risico’s aan verbonden, ook voor mensen van mijn generatie. Ik zie dat ook zij soms zonder nadenken dingen op Facebook posten. Op impulsiviteit of ondoordachtheid staat geen leeftijd.”

Haar dochter Laura is opgelucht dat haar eigen impulsiviteit geen staartje kreeg. “Ik vertrouwde mijn toenmalig lief toen ik hem die intieme foto’s stuurde”, zegt ze. “We leefden enkele maanden op afstand en sexting was een leuke manier om elkaar toch te prikkelen. Maar had ik hetzelfde gedaan met een ander ex-lief, bij wie het slecht afliep, had ik echt wel het risico gelopen dat hij die foto’s zou lekken.” Ook voor Tine is het een opluchting dat het nooit zo ver is gekomen. “Je stuurt zoiets uit verliefdheid, maar de ander kan altijd kwade bedoelingen hebben. Of onvolwassen handelen. (tegen Laura) Als jij daarvan slachtoffer zou worden, zou ik mee rouwen. Zeker als je nog jonger zou zijn geweest. Dan zit je midden in die schoolbubbel, je voelt je nog niet helemaal thuis in je lichaam en bent op zoek naar jezelf. Dan kan dat een enorme impact hebben.” Laura knikt. “Als het vandaag zou gebeuren, zou ik het beter kunnen plaatsen dan als tiener.”

Bevestiging

Shame sexting, zo heet het wanneer iemand intieme berichtjes of foto’s van een ander zonder toestemming deelt. Marie (20) en haar tante Veerle (55)* kennen genoeg verhalen van mensen die het is overkomen. Door haar werk op school zag Veerle van dichtbij wat de gevolgen kunnen zijn. “Ik heb twee slachtoffers begeleid”, legt Veerle uit. “Een ervan was een meisje uit het derde middelbaar, dat een naaktfoto had gestuurd naar haar toenmalig lief. Waarop hij de foto meteen doorstuurde naar anderen. Dat zij geen evidente thuissituatie had, maakte het allemaal nog moeilijker.”

Marie reageert begripvol op het verhaal van haar tante: “Ik kan me inbeelden dat je op die manier bevestiging zoekt bij iemand anders als je het moeilijk hebt. Al zou ik het zelf niet doen. Ik wil het risico niet nemen en ik ben ook te onzeker om zo’n foto van mezelf te maken en door te sturen.” Zelf heeft ze al een tijdje een lief maar ook naar hem stuurt ze geen intieme foto’s. “Als je met iemand samen bent, ziet die persoon je in het echt al helemaal. Hij hoeft daarom geen foto’s van me te hebben.”

Openheid op school

Maar ook Marie kent heel wat jongeren die aan sexting doen. Bij de meesten blijven de berichtjes besloten binnen de vertrouwdheid van de relatie. Maar het zijn de uitzonderlijke gevallen waarin het misgaat, die bijblijven. “Op mijn middelbare school hadden enkele jongens intieme foto’s van verschillende meisjes ontlokt. Vervolgens hadden ze er een PowerPointpresentatie van gemaakt, die ze toonden aan andere leerlingen. Na het incident zijn de jongens enkele dagen geschorst.” Ook op de school waar Veerle werkt werd meteen ingegrepen. “Ik vind dat de directie heel correct heeft gereageerd”, zegt ze. “Er werd gesproken met de verschillende partijen en ik ondersteunde de slachtoffers verder. Daarnaast heeft de school ingezet op een algemene campagne rond shame sexting. Dat vind ik sterk. Je moet nu eenmaal inspelen op dit probleem dat erg leeft bij de leerlingen.”

Want de gevolgen kunnen ernstig zijn, weet Veerle. “Het vijftienjarige meisje dat ik begeleidde heeft het heel moeilijk gehad. Niet alleen in het jaar waarin die jongen haar foto’s doorstuurde, ook nog jaren daarna. Het is iets wat je blijft achtervolgen.” Daarom pleit ze voor openheid over het onderwerp, zodat er meer begrip ontstaat en sexting op een veilige manier kan verlopen. Haar nichtje Marie knikt: “Het is geen gemakkelijk thema om over te praten, zeker niet wanneer het misgaat. Maar jongeren doen het nu eenmaal.” Waarop Veerle besluit dat je het maar beter niet kan wegmoffelen. “We moeten er open over zijn. Ook tussen de verschillende generaties.”

*Laura, Tine, Marie en Veerle zijn schuilnamen.

