Exclusief voor abonnees Twaalf signalen dat je afstevent op een scheiding Nadine Ancher

29 juli 2019

14u58

Bron: AD.nl 0 Seks & Relaties Gaat het allemaal nog goed thuis? Houden zo. Voorkom dat je relatie in het slop raakt en neem de waarschuwingen van seksuoloog Rika Ponnet ter harte. Én de tips van liefdesexpert Jan Geurtz.

1. Als je langs elkaar heen leeft.

“Ook al hebben jullie geen grote conflicten, als je merkt dat je steeds minder met je partner deelt, moet je alert zijn”, waarschuwt relatiebemiddelaar en seksuoloog Rika Ponnet. “Vooral als de situatie langer aanhoudt en je het idee hebt dat alle dagen op elkaar gaan lijken.”

2. Als je veel conflicten hebt.

“Ruzies beginnen met kleine ergernissen maar gaan vaak over de hang naar verbondenheid versus autonomie, die twee vormen van machtsstrijd”, zegt Ponnet. “Die strijd draait om ‘ben je er voor mij, vind je mij leuk?’ en de vragen ‘krijg ik de ruimte en de tijd om mezelf te zijn, alleen te zijn en mezelf te ontplooien?’ In de praktijk zien we dat de ene partner vaak positie inneemt door te ‘zeuren’ om betrokkenheid en dat de ander bezig is met begrenzing.”

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis