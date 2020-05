Trouwtrend: de 'minimony’ wint door coronacrisis aan populariteit Margo Verhasselt

22 mei 2020

17u15 1 Seks & Relaties Huwelijksleverancier Salino.be organiseerde onlangs een Huwelijksleverancier Salino.be organiseerde onlangs een webinar voor bruiden om hen advies te geven tijdens deze bizarre tijden. Niet veel later werd een nieuwe trend ontdekt. Het huwelijk opsplitsen: volgend jaar een groot feest, dit jaar een intieme ‘minimony’.

Kiezen is verliezen, dat werd nog duidelijker tijdens een rondvraag van Salino.be op Facebook. Op de vraag ‘Als je huwelijksfeest deze zomer of dit jaar toch kan plaatsvinden, ben je dan bereid om de veiligheidsmaatregel van 1,5 meter afstand in acht te nemen?’, antwoordde 60 % ‘nee’ en 40 % ‘ja indien het op een mooie, stijlvolle manier kan’. Over de optie van een intiemer feest waren de meningen 50/50 verdeeld.

“Het was meteen duidelijk dat bruiden niet bereid zijn om afstand te doen van het traditioneel huwelijksfeest, maar ook dit jaar niet zomaar wilden laten voorbijgaan. Tijdens de webinar merkten we op dat er vooral veel vraag was naar de invulling van de originele trouwdatum”, vertelt Magali Pauwels van Salino.be.

Een huwelijk opsplitsen is vandaag de dag geen vreemd gegeven meer. En daardoor wordt ook de ‘minimony’ steeds populairder. We bewaren het grote dansfeest voor volgend jaar en kiezen nu voor een veel intiemer feest.

De coronacrisis gooide bij veel koppeltjes roet in het eten. Trouwen mag, maar er moet als het ware met de heggenschaar door de gastenlijst gegaan worden. Wie dit jaar nog voor een ‘minimony’ kiest, kan volgend jaar een hernieuwing van het huwelijk organiseren.

Salino deelt tips en tricks voor wie voor een minimony kiest

1. Maak van de gelegenheid gebruik om je bruidskleren twee keer te dragen. Waarom zou je een kans om je trouwkledij tweemaal te kunnen aandoen, laten schieten? Extra budget over? Voor de minimony kan je natuurlijk ook een stijlvol, ingetogen jurkje scoren bij een lokale handelaar. #iktrouwbelgisch

2. Doe het buiten en/of virtueel: in de tuin of in het park; buiten is voorlopig de meest ‘social distancing-proof’ optie. Een deels virtuele ceremonie behoort ook tot de opties. Een ceremoniespreker kan dit mee helpen uitwerken voor jullie.

3. Verras je aanstaande met een romantisch dinertje voor twee. Je kan daarvoor een stapje verder gaan en een menu bestellen bij een professioneel cateraar of een chic restaurant uit de buurt.

4. Kan je niet op huwelijksreis vertrekken? Organiseer dan een gezellige glamping in eigen tuin of huur een camper.

5. Bestel een mini-wedding cake of een XL versie van jullie favoriete desserts.

6. Fleur de dag op. Check of je bloemist eventueel bereid is om een minitestversie te maken van het bruidsboeket. Als je zelf tijd over hebt deze dagen, is het misschien een idee om een korte cursus bloemschikken te volgen online...

7. Oefen die openingsdans toch maar al in. Na de minimony is dit jullie eerste momentje samen als getrouwd koppel. Daarna kan je nog een heel jaar oefenen voor het grote feest volgend jaar. Zo kan je al dansend toeleven naar the big party!