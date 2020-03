Trouwen in tijden van corona: wat als jouw huwelijk de komende maanden niet kan doorgaan?

Seks & Relaties Trouwen in tijden van corona? Beter niet, en dus moeten heel wat koppels hun bijzondere dag afgelasten of uitstellen. Ging jij je jawoord geven in maart, april of mei en zit je nu met de handen in het haar? We zetten op een rijtje hoe je daar mentaal mee omgaat, welke oplossingen er zijn en hoe je alternatief kan feesten.

In de Facebookgroep ‘Wij trouwen in 2020’ is de paniek bijna tastbaar. “Onze trouw op 4 april komt in het gedrang. Ik weet niet wat te doen”, bericht een bruidje, gevolgd door een huilemoji. Een andere stuurt: “Wie hier moet nog afgelasten? Centjes verloren? Ben zo ongerust!!!” En zo scrollen we voorbij de ene na de andere hopeloze post. Voor koppels die op trouwen stonden, is het coronavirus een genadeloze spelbreker die ze niet zagen aankomen.

“Ik ben ingestort”

En er stonden heel wat koppels op trouwen. April is traditioneel dé start van het trouwseizoen. Ter vergelijking: volgens cijfers van Statbel vonden in april en mei 2018 respectievelijk 3.174 en 4.482 huwelijken plaats in België. Dat is niet zo veel als in juni tot september – telkens meer dan 5.000 per maand – maar het wijst er nog altijd op dat een heleboel tortelduifjes hun liefde willen vieren in de lentemaanden. En die zijn nu de pineut.

Kaylee De Kegel (30) en haar vriend Jürgen zouden trouwen op 28 maart. “Tot donderdagmiddag 12 maart hield ik vol dat ons huwelijk zou kunnen doorgaan. Toen ’s avonds toch het nieuws van de strengere maatregelen kwam, ben ik ingestort”, vertelt Kaylee. En ook de huwelijksreis naar Malta, waar de familie van Jürgen woont, gaat niet door.

“Gelukkig nam mijn moeder snel het heft in handen. Twee dagen lang ben ik tot niks in staat geweest, zij belde ondertussen de zaal, alle leveranciers, de kerk en onze gasten op. Wij hebben gelukkig het hele feest kosteloos kunnen verplaatsen naar 19 september. Ook onze huwelijksreis is verplaatst. Mijn jurk heb ik al – ik moet nu wel op gewicht blijven – maar het drukwerk met de datum gaan we niet aanpassen, dat is te duur. Op 28 maart vieren we dan gewoon met ons tweetjes thuis. Er zal alleszins drank aan te pas komen. (lacht magertjes) Al besef ik natuurlijk ook wel dat veel mensen erger getroffen zijn door het virus.”

Cancelen is sowieso geen goed idee. Dan verlies je veel geld en moet je later, als je toch nog een feest wil, helemaal opnieuw beginnen Liesje van Haaster

Uitstel, geen afstel

Wedding planner Liesje van Haaster van Event’L adviseert ook om het zo aan te pakken: cancel het feest niet, maar probeer het integraal naar een nieuwe datum te verplaatsen. Een grote klus, inderdaad, maar koppels kunnen er volgens haar wel hun tijd voor nemen. “Cancelen is sowieso geen goed idee, dan verlies je veel geld en moet je later, als je toch nog een feest wil, helemaal opnieuw beginnen. Het huwelijk ondanks alles laten doorgaan, lijkt me ook niet fijn: dan is de herinnering aan jullie bijzondere dag bezoedeld door corona.”

“Je kiest dus beter voor uitstel en gaat daarvoor in dialoog met je leveranciers”, zegt van Haaster. “Contacteer eerst de feestzaal, daarna de cateraar, daarna de fotograaf, dj en bloemist en tackel dan de kleinere dingen zoals gehuurde materialen. Pluis de algemene voorwaarden van je leveranciers uit en kijk na hoe het met overmacht zit. Of als je een wedding planner hebt: bel haar en dan regelt die al de rest. Tijdsdruk hoef je niet te voelen: de meeste leveranciers kunnen nu toch niks anders doen dan met je meedenken.”

Als je als bruidspaar nu lijdt onder de stress, kan een wedding planner beter in jouw plaats met alle leveranciers onderhandelen Cynthia De Clerq

Wedding planner to the rescue

Cynthia De Clerq, hoofd van het netwerk voor Belgische huwelijksleveranciers, raadt een wedding planner sterk aan. Ook als je er nog geen had. “Als je als koppel nu alles moet verplaatsen, ga je misschien ten onder aan de stress. Een wedding planner kan in jouw plaats alle leveranciers contacteren en met hen onderhandelen. Ze zijn daarin getraind en vaak staan zij ook sterker in die onderhandelingen. Uiteindelijk leggen zij je dan een lijst met mogelijke nieuwe data voor en hoef je alleen nog maar over die keuze te stressen.”

Cancelen vindt ze eveneens geen goed idee. “Voor onze sector is dit financieel een heel moeilijke tijd. Gun de leveranciers, die je – veronderstel ik – met veel zorg uitgekozen hebt, jouw inkomsten nog, zodat ze niet failliet gaan.”

In deze tijden lijkt een jaar uitstel me de beste oplossing. Zo zit je de komende maanden niet met de angst dat corona dit najaar opnieuw roet in het eten gooit Liesje van Haaster

Financiële aderlating?

Je kan dus beter een nieuwe datum prikken, al is dat geen sinecure. “Veel data zullen al bezet zijn, ja”, bevestigt Liesje van Haaster. “Je kan nog op zoek gaan naar een datum in het najaar, maar in deze tijden lijkt een jaar uitstel me toch de beste oplossing. Ik snap dat veel bruidsparen denken dat een jaar een eeuwigheid is. Maar zo hoef je de komende maanden niet met de angst te zitten dat het coronavirus dit najaar opnieuw roet in het eten gooit. En zo is de kans ook groter dat al je leveranciers nog vrij zijn op de nieuwe datum. Als je die allemaal kan behouden, kom je er financieel het beste uit.”

Een catastrofale financiële aderlating hoeft het verplaatsen van je huwelijk inderdaad niet te zijn. “Vooral het drukwerk met de datum erop is niet meer bruikbaar. Tenzij je besluit daar niet zwaar aan te tillen”, zegt van Haaster. “Maar een patissier of bloemist werkt met verse producten en maakt de grootste kosten pas een paar dagen voor je bruiloft. Een cateraar moet je doorgaans uiterlijk tien dagen voor de datum op de hoogte brengen van het exacte aantal gasten”, vult Cynthia De Clerq aan. Natuurlijk moet je wel voor alle al gemaakte kosten opdraaien: tastings bij de patissier zullen in rekening gebracht worden, bijvoorbeeld. En de wedding planner zal je ook moeten betalen. “Ieders tarief is natuurlijk anders. Maar als je bij mij tussen een maand en een week voor je huwelijk cancelt, vraag ik dat je me nog vijfenzeventig procent uitbetaalt. Op dat moment heb ik immers al het grootste deel van de wedding planning uitgevoerd”, zegt van Haaster.

Het kan dat jij en je partner elk op een andere manier reageren. Toon begrip voor hoe de ander het verwerkt Seksuoloog Wim Slabbinck

Virtueel de liefde vieren

Als het cancelen of uitstellen van je grote dag financieel geen (al) te grote klap is, dan is het dat mentaal vaak wel. Voor een koppel kan dat een heel heftige ervaring zijn, weet seksuoloog Wim Slabbinck. “Het bruidspaar kijkt al zo lang uit naar die dag, misschien zelfs al hun hele leven. Het is dan ook normaal dat ze een enorm gevoel van onmacht, frustratie en onbegrip ervaren.” Hij raadt aan om als koppel goed met elkaar te praten. “Het kan dat jullie elk op een andere manier reageren. Misschien zal de ene partner het praktisch bekijken en denken: dit zijn nu gewoon de omstandigheden. Terwijl de andere heel fatalistisch doet. Dan is het belangrijk dat je als partner begrip toont voor hoe de andere het verwerkt en je de ander daarvoor ook de ruimte geeft. Zeker in deze tijden waarin we geïsoleerd zijn van onze vrienden en familie.”

Tot slot raadt Slabbinck aan om je oorspronkelijke trouwdag toch even te eren, ook al kan hij niet doorgaan. Op een alternatieve manier dan maar. “Mensen die iets moeilijks krijgen te verwerken, putten er meestal kracht uit als ze daar op een symbolische manier toch even kunnen bij stilstaan. Dus maak het met jullie tweetjes gezellig. Of misschien kunnen jullie een virtuele bijeenkomst organiseren met enkele familieleden, vrienden en wie weet, zelfs een ceremoniemeester. Zodat jullie op zijn minst toch even op die manier jullie liefde voor elkaar kunnen vieren en delen met anderen.”