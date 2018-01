Tripadvisor voor je liefdesleven: in deze app kan je je date een score geven Sophie Vereycken

20 januari 2018

Tegenwoordig zijn er bijna meer datingapps dan potentiële partners op de markt, en toch blijven de nieuwe applicaties ons overspoelen. Steeds met de belofte ons liefdesleven voor altijd te veranderen. Zo ook Do I Date, al onderscheidt die zich wel op één vlak: je kan je date achteraf beoordelen.

Het idee erachter? Een open sfeer creëren waarin je eerlijke feedback achterlaat over je date, zodat anderen meteen weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. Een soort Tripadvisor voor afspraakjes zeg maar.

Vijf sterren

Eerlijk is eerlijk: iedereen die momenteel single is en af en toe zijn of haar stoute schoenen aantrekt voor een date, die weet dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is. En precies daarop wil de app inspelen. Door transparant te zijn, willen ze teleurstellingen voorkomen. Een nobel initiatief, dat op het eerste zicht niet zo onlogisch lijkt. Maar net daar wringt het schoentje ook.

Langs de ene kant lijkt het dé manier om op voorhand in te schatten of de date je kostbare tijd waard is. Langs de andere kant, wordt elk zweempje mysterie zo vakkundig de wereld uit geholpen. "Ik zou het verschrikkelijk vinden om op date te gaan als ik wist dat ik beoordeeld werd," vertelt Gwen (een fictieve naam, red.) aan de Britse krant The Independent. "Daten kan zo al bijzonder stresserend zijn, daar hoeft echt niet nog een scorebord bij te komen." Want hoe leuk het ook lijkt om met een 5-sterrenkandidaat op date te gaan, het is niet omdat de één dol is op zijn zwarte humor en nonchalante kledingstijl, dat dat ook voor iemand anders geldt. "Mensen hebben zulke andere voorkeuren en een andere kijk op dating, dat ik betwijfel of de review van iemand anders überhaupt nuttig is," aldus Gwen.

Het gevaar van online dating

Wel is het zo dat de app een veiligere omgeving kan creëren. De tool, die in 2017 werd opgericht door James Forsyth en Terry Amsbury zou in dat opzicht wel gemoedsrust kunnen bieden. De kans dat er aan de andere kant van je internetverbinding iemand met verkeerde bedoelingen zit, blijft immers altijd bestaan. Op die manier zou een score-systeem dus wel geruststellend kunnen werken.

Wie zou het zelf overwegen?