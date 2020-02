Triootje voor Valentijn? De fantasie is beter dan de daad

Seks & Relaties Denkt u erover na om uw lief voor valentijn een triootje cadeau te doen? Weet dan dat de topper op de seksuele bucketlist soms uitdraait op een flop in bed. “De werkelijkheid is vaak ingewikkelder dan de fantasie.”

“Als alles samenvalt, is een trio heerlijk. In gelijk welke combinatie trouwens. Voor veel mannen schrikt een extra man wat af, maar een vrouw op die manier zien losgaan, kan heel bevrijdend zijn.” Je zou theatermaker Lucas De Man gerust een ervaringsdeskundige kunnen noemen, maar met zijn kunstenaarscollectief Stichting Nieuwe Helden bekeek hij seksuele fantasieën ook vanuit een onderzoeksbril. Voor het project ‘Yes, Please!’ sprak hij met 300 Vlamingen en Nederlanders over hun seksuele fantasieën. Stak er met kop en schouders bovenuit: alle variaties van een trio.

De bevraging bevestigt het weinige wetenschappelijk materiaal dat voorhanden is over seks met meerdere partners. In 2018 peilde de Amerikaanse psycholoog Justin Lehmiller (Universiteit van Indiana) bij ruim vierduizend proefpersonen tussen de 18 en 87 jaar naar hun seksuele fantasieën; 95 procent van de mannen en 87 procent van de vrouwen vertelde al eens gefantaseerd te hebben over seks met meerdere partners. “Zowel bij hetero’s als holebi’s duikt het altijd op in de top vijf", zegt seksuoloog Wim Slabbinck.

De reden is volgens hem niet ver te zoeken. “We fantaseren het liefst over dingen die we onszelf niet meteen zien beleven. Dat zie je goed bij onze pornovoorkeuren en de populariteit van bijvoorbeeld de categorieën stiefmoeder of -dochter. We gaan daar niet per se in het echt mee aan de slag.”

Amerikaanse en Canadese studies tonen dat één op de vijf mensen weleens een trio had, maar het lijkt sowieso geen frequente daad. Uit het grootschalige Sexpert-onderzoek van UGent en KU Leuven in 2013 bleek bijvoorbeeld dat slechts 0,4 procent van de bevraagden in de zes maanden daarvoor sm, een trio of groepsseks had gehad.

Juiste spelregels

Als we De Man vragen of hij iedereen een triootje aanraadt voor valentijn, twijfelt hij niet. “Absoluut!” Alleen: dreigt dan niet de desillusie? Lehmiller ontdekte dat het trio de fantasie is die de minste kans heeft om op een succes uit te draaien, klinkt het in The Guardian. “De meeste mensen hebben geen scenario klaar voor hoe zo'n trio zou moeten plaatsvinden.”

De Man beaamt: “De werkelijkheid is vaak ingewikkelder dan de fantasie. Daar gaat alles vanzelf.” Volgens hem is dat niet meteen een zaak van fysieke onwennigheid. “Dat is namelijk geen ingewikkelde wiskunde. Het gaat vooral om communicatie. Dat gevoel van absolute vrijheid, waar het toch vaak om draait, kan alleen plaatsvinden met de juiste spelregels. Net zoals jazzimprovisaties niet kunnen zonder een basisstructuur.”

Die juiste spelregels bij een trio zijn geen evidentie, of toch zeker niet bij koppels. “Naar mijn ervaring maken singles meer kans op een goede seksuele ervaring dan koppels”, zegt Slabbinck. Bij koppels kun je namelijk een soort ‘fantasie op verschillende snelheden’ krijgen. “Wie trekt en wie volgt? Het gebeurt weleens dat iemand dan het gevoel krijgt te moeten meegaan in de fantasie van de ander, terwijl die persoon zich daar helemaal niet goed bij voelt.” Een valentijnscadeautje voor de ander kan op die manier een erg pijnlijke ervaring worden.

Vorig jaar dook Ryan Scoats (Coventry University) voor zijn studie ‘Understanding Threesomes’ in het wereldje en kwam met enkele opvallende conclusies. Soms diende een triootje om de score te vereffenen na een scheve schaats, soms wilde een van de partners de aantrekkingskracht van een ander geslacht exploreren en soms was er gewoon veel alcohol in het spel. “Het is weleens gebeurd dat het spontaan gebeurde omdat het gezelschap half aangeschoten was. Zalig”, zegt De Man.

Zo spontaan is het echter zelden. “Net daarom is die communicatie zo belangrijk”, zegt De Man. “Op zulke momenten komen heel wat kwetsbaarheden boven, denk maar aan prestatiedruk. Ik heb de indruk dat er bij jonge mensen een grotere angst is om zichzelf helemaal bloot te geven. Daarom hebben we minder triootjes dan vroeger.”