Train je relatie met NINA & Koppels: week 5! Margo Verhasselt

05 oktober 2018

08u11 0 Seks & Relaties Wat is het geheim van een goede relatie? 4 Vlaamse koppels gaan 5 afleveringen lang de uitdaging aan en filmen hun eigen unieke relatietraining, met opdrachten die ze krijgen van klinisch psychologe en klinisch seksuologe Chloé De Bie en klinisch seksuoloog Wim Slabbinck.

Genoten van de laatste aflevering? Omdat ook wij van de liefde houden, geven we hier elke week op vrijdag een relatietip van Chloé De Bie én twee extra relatiehacks.

Koppels-opdracht 1: De laatste voicemail

De laatste opdracht van de laatste aflevering is een pittige. Stel je voor: je zit op een neerstortend vliegtuig en je weet dat je je geliefde nooit meer zal zien. Een voicemail is de enige manier om hem of haar nog snel te zeggen wat je zeker nog kwijt wil. Eén minuut en 30 seconden voor zo veel woorden en gevoelens.

Waarom dit nuttig is

Chloé De Bie: “We weten uit onderzoek dat heel veel mensen die op hun sterfbed liggen, zich het meest beklagen dat ze mekaar niet genoeg hebben gezegd dat ze elkaar graag zien. Daar willen we onze koppels bij stil doen staan. We stuurden hen dan ook een nieuwe opdracht door: ‘Stel, de wereld zal morgen vergaan. Jij en je partner zijn 10.000 km van elkaar verwijderd. De enige manier om elkaar nog iets te zeggen is via een allerlaatste voicemail. Wat wil je je partner nog vertellen? Wik en weeg je woorden want na 1,5 minuut maakt de biep er onverbiddelijk een einde aan’”. De opdracht is erg confronterend en komt keihard binnen bij sommigen. Er vloeien flink wat tranen, niet het minst bij de mannen.

Opdracht 2: De 5-minuten-verliefdvragen

Na een tijdje spreken we sneller van 'houden van' dan van 'verliefdheid'. Jammer, want vlinders in de buik kunnen voor heel wat plezier en geluk zorgen. Wat gaan we doen om weer positief naar elkaar te kijken? Elkaars zinnen afmaken!

Waarom dit nuttig is

Onze gedachten beïnvloeden onze gevoelens, de gedachten die we hebben bepalen voor een deel dus ook hoe we ons voelen over onze relatie. De taal van de verliefdheid? Die moet je dus ook gewoon spreken. Vul een paar dagen lang één van deze zinnen aan, wedden dat je je partner op een andere manier bekijkt?

"Ik hou ervan om samen ..."

"Ik vind dit .... het mooist aan jou"

"Ik ben zo blij dat zij ..."

Bedenk zelf nog enkele vragen die jou kunnen helpen om het verliefde gevoel terug aan te wakkeren en je mindset te veranderen.

Opdracht 3: herhaal jullie eerste date

Trek opnieuw naar het parkje waar jullie destijds een wandeling maakten, of zoek dat leuk restaurantje op waar jullie ooit bij kaarslicht dineerden.

Waarom we onze eerste date moeten herhalen

Ga opnieuw op zoek naar de plaats waar jullie elkaar voor het eerst leerden kennen, en doe ook exact wat jullie toen deden. Probeer hetzelfde gerecht te bestellen, te genieten van die ene wijn die jullie toen zo geweldig vonden etc. Dat is dé manier om terug te kijken naar een leuke avond en grappige anekdotes boven te halen. Ook vragen stellen aan elkaar zoals: 'Wat was jouw eerste indruk?' of 'Was je heel nerveus?' kan zorgen voor een heel grappig maar ook charmant gesprek. Het doet ons nostalgisch terugkijken op een van de betekenisvolle ervaringen in de relatie.