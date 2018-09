Train je relatie met NINA & Koppels: week 4 Margo Verhasselt

28 september 2018

07u58 0 Seks & Relaties Wat is het geheim van een goede relatie? 4 Vlaamse koppels gaan 5 afleveringen lang de uitdaging aan en filmen hun eigen unieke relatietraining, met opdrachten die ze krijgen van klinisch psychologe en klinisch seksuologe Chloé De Bie en klinisch seksuoloog Wim Slabbinck.

Genoten van de vierde aflevering? Omdat ook wij van de liefde houden, geven we hier elke week op vrijdag een relatietip van Chloé De Bie én twee extra relatiehacks.

Opdracht 1: Porno kijken en bespreken

De televisiekoppels krijgen twee opdrachten in één: praat over hoe vaak je naar porno kijkt én bekijk samen een erotische of pornofilm.

Waarom het goed kan zijn om samen naar porno te kijken

Porno, het spreekt tot de verbeelding. Maar hoe vaak kijken we er nu écht naar? Klinisch seksuoloog Wim Slabbinck: “We weten uit onderzoek dat 70 à 80% van de mannen één of meerdere keren per maand naar porno kijkt. Bij vrouwen ligt het aantal wat lager. Daar zitten we aan 15 à 17%, maar we zien dat zij aan een inhaalbeweging bezig zijn.” Klinisch psychologe en seksuologe Chloé De Bie duidt waarom we naar porno kijken. “Porno werkt omwille van een heel simpele en basale reden: seks zien, doet seks willen. Als ik naar een kookprogramma kijk, heb ik tegen het einde van dat programma honger. Als ik naar porno kijk, heb ik tegen het einde van de porno zin.”

De experten zorgen ervoor dat de koppels eerlijke gesprekken voeren over porno en vragen hun samen een film te bekijken. Niet iedereen stond te springen voor die opdracht, maar toch wierp hij vruchten af.

Leslie: “Ik zag sowieso heel graag seksfilms. Ik was net samen met Gregory en hij was jonger dan ik. Ik had altijd oudere lieven en dacht dat Greg seksfilms misschien niet leuk zou vinden. Hij zei dat hij er eigenlijk niet naar keek. Iets later gingen we verhuizen, en toen ik mee zijn kamer ging leegmaken, zag ik dat het vol lag met seksfilms (lacht).”

NINA opdracht 2:

Speel een spel.

Waarom we het kind in ons naar boven moeten halen

Eventjes uitgepraat? Speel eens een gezelschapsspel met elkaar. Een klein beetje vriendschappelijke competitie tussen jullie twee zorgt voor een leuke sfeer - tenzij je écht niet tegen je verlies kan, natuurlijk. Bovendien kan het bijzonder aantrekkelijk zijn om te ontdekken hoe goed jouw partner eigenlijk is in strategisch denken, of kan je omgekeerd hem of haar imponeren met jouw logische inzichten en tactiek.

NINA opdracht 3:

Probeer geregeld een nieuw restaurant uit.

Waarom afwisseling goed is

Een geweldige, vaak onderschatte manier om jullie relatie terug een boost te geven, is iets nieuws uitproberen. Al moet dat niet altijd heel gek of ongewoon zijn. Blijven jullie meestal thuis op vrijdagavond? Breng daar dan verandering in en ga eens naar die nieuwe Thai waar jullie al een tijdje naartoe willen. Een nieuw avontuur, hoe klein dat ook is, zorgt voor meer opwinding. De gedeelde ervaring van iets nieuws geeft jullie ook nieuwe stof om over na te praten.