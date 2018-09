Train je relatie met NINA & Koppels: week 3 Margo Verhasselt

21 september 2018

08u02 0 Seks & Relaties Wat is het geheim van een goede relatie? Vier Vlaamse koppels gaan vijf afleveringen lang de uitdaging aan en filmen hun eigen unieke relatietraining, met opdrachten die ze krijgen van klinisch psychologe en klinisch seksuologe Chloé De Bie en klinisch seksuoloog Wim Slabbinck.

Genoten van de derde aflevering? Omdat ook wij van de liefde houden, geven we hier elke week op vrijdag een relatietip van Chloé De Bie én twee extra relatiehacks.

Opdracht 1: maak seksuele fantasieën bespreekbaar

Deze week kregen de televisiekoppels de opdracht op zoek te gaan naar hun eigen seksuele fantasieën én die van hun partners. Dankzij de app Undercovers wordt het een stuk gemakkelijker. Undercovers geeft een lijst van 99 seksuele fantasieën waarin beide partners aanduiden wat hen leuk lijkt. Daarna geeft de app weer welke dingen matchen. Het ijs is meteen gebroken.

Waarom het belangrijk is om over seksuele fantasieën te praten

Wanneer je al jaren samen bent, is het soms moeilijk om de seksuele fantasieën van je partner nog beter te leren kennen. Een bevredigend seksleven zorgt voor gelukkige koppels. Fantasieën zijn soms nodig om de vlam aan te wakkeren. Al zit niet iedereen altijd op dezelfde golflengte.

"Open spreken over je seksuele fantasieën kan eigenlijk heel wat betekenen. In die zin dat als je eerlijk kan zijn over wat je fijn vindt, waar je over droomt en wat je graag eens zou uitproberen, dat eigenlijk alleen maar kan leiden tot betere seks," vertelt Chloé De Bie. "Door erover te gaan spreken kom je tot inzicht en dat inzicht kan je helpen om je seksleven nog beter te maken."

"Het is een beetje taboe en het is een beetje ambetant maar nu praten wij daar heel open over," vertelt Leslie.

NINA opdracht 2: Ga sporten

Ga samen met je partner geregeld een sportieve activiteit doen.

Waarom we samen met onze partner onze sportschoenen moeten aantrekken

Het klinkt op het eerste zicht misschien niet echt sexy om je onelegant in het zweet te werken voor de ogen van je geliefde. Maar samen een sportieve activiteit doen kan heel wat fun opleveren en je leert elkaar op een andere manier kennen.

Dat hoeft overigens geen pittige CrossFit-sessie te zijn met okselvijvers en uitgelopen mascara van het zweten tot gevolg. Met een namiddag kajakken, muurklimmen of zelfs een spelletje bowling kunnen jullie ook veel plezier maken

NINA opdracht 3: Kook eens met elkaar

Schrijf je in voor een kookworkshop en laat je smaakpapillen genieten.

Waarom samen achter het fornuis kruipen goed kan zijn

Wil je liever zelf in de kookpotten roeren, in plaats van passief aan tafel plaats te nemen? Volg eens samen met je partner een kookworkshop. Samen sushi leren maken of een cursus creatief koken met groenten is niet alleen leerzaam, het is nog gezond ook! Het kan daarenboven een heel fijn gevoel geven samen iets gecreëerd te hebben, iets van jullie samen dat je daarna gezellig kan opeten.

