Train je relatie met NINA & Koppels: week 2 Mv

14 september 2018

10u54 0 Seks & Relaties Wat is het geheim van een goede relatie? Vier Vlaamse koppels gaan zes afleveringen lang de uitdaging aan en filmen hun eigen unieke relatietraining, met opdrachten die ze krijgen van klinisch psychologe en klinisch seksuologe Chloé De Bie en klinisch seksuoloog Wim Slabbinck.

Genoten van de tweede aflevering? Omdat ook wij van de liefde houden, geven we hier elke week op vrijdag een relatietip van Chloé De Bie én twee extra relatiehacks.

Opdracht 1: verken het vrouwelijk orgasme

Het vrouwelijk orgasme. Het is een raar beestje. De televisiekoppels krijgen de opdracht om het taboe de wereld uit te werken. Hoe? Mannen, zet jullie schrap: het is tijd om te leren hoe je jouw partner naar een hogere climax brengt.

“Ik verlaat immers ook nooit graag de kerk voor het zingen gedaan is,” vertelt Gregory.

Waarom we moeten leren over het vrouwelijk orgasme

Let's talk about sex, baby. Nu ja, als er een onderwerp is dat zowel tussen als boven de lakens niet al te vaak besproken wordt, is het het vrouwelijk orgasme wel. Een heus taboe dat de wereld uit moet.

Klinisch seksuologe en klinisch psychologe Chloé De Bie: “We gaven de koppels de opdracht om samen eens te kijken op de site omgyes.com, die focust op vrouwelijke seksualiteit en het vrouwelijk orgasme. De website zit heel ingenieus in mekaar. Enerzijds krijg je heel veel info over vrouwelijke seksualiteit, niet door experten maar door gewone vrouwen die vertellen wat zij fijn vinden. Daarnaast krijg je ook filmpjes te zien over hoe die vrouwen zich bevredigen.”

Expliciet kan de site wel genoemd worden. Omgyes.com deelt niet enkel de kennis van 2.000 vrouwen, maar gaat ook een stap verder. Je kan wat je leert immers meteen in de praktijk omzetten, door te oefenen op je tablet. Iets wat vooral voor veel hilariteit bij de koppels zorgt.

NINA opdracht 2: telefoongeflirt

Stuur minstens een keer per week een flirtberichtje naar je geliefde. Moeite met volhouden? Spreek een uur of bepaald moment af, zodat je een houvast hebt.

Waarom we soms eens moeten flirten vanop afstand

"Eten we samen vanavond?", "Loop jij nog langs de winkel?", "Haal jij de kinderen op?". Wees even eerlijk met jezelf. Jullie telefoongesprekken en berichtjes zijn vaak niet bepaald liefdevol. Flirten via sms is tegenwoordig haast gratis, het is gemakkelijk, zorgt voor geen afleiding, maar wél voor een leuk souvenirtje dat je altijd bij de hand hebt. Oké, praktische afspraken moeten gemaakt worden. Maar een sms'je of twee extra met een complimentje à la: "Je zag er mooi uit deze morgen" of "Ik kijk ernaar uit om je vanavond terug te zien" maakt sowieso jullie dag goed.

NINA opdracht 3:

Kort en bondig: ga samen dansen.

Waarom we moeten dansen

Als je moet kiezen tussen een avondje uit of gezellig thuis ‘hangen’, dan is de keuze vaak snel gemaakt. Zeker als je niemand anders op het feestje kent of twee linkervoeten hebt. Toch is het een goed idee om er eens samen op uit te trekken. Dansen jullie normaal gezien nooit samen buiten de verplichte jaarlijkse slow op een trouwfeest? Trek dan je dansschoenen aan en zoek een lokale fuif op (lekker oldskool) of ga naar het optreden van een liveband in een jazzcafé. Dansen brengt je letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar.

