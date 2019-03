Tot de huwelijksreis ons scheidt Pasgetrouwde koppels gaan steeds vaker apart op reis Liesbeth De Corte

20 maart 2019

15u44 1 Seks & Relaties Je hebt samen de trouwdag tot in de puntjes gepland. Je bent samen naar het altaar gewandeld. Je hebt samen het ja-woord gegeven. Het enige wat dan nog rest, is ... apart op huwelijksreis vertrekken. Althans, dat zegt The New York Times.

In de VS is een nieuw, opvallend fenomeen opgedoken: pasgetrouwde koppels vertrekken in hun eentje - jawel, zonder de kersverse echtgenoot - op vakantie. The New York Times spreekt zelf van een ‘solomoon’ of ‘unimoon’. De belangrijkste verklaring voor dit bizar verschijnsel? De partners willen gewoon iets anders doen. Om het lekker cliché te zeggen: de man wil een avontuurlijke trip naar Alaska, terwijl de vrouw liever geniet op het strand met een cocktail (of één, twee, drie) in de hand.

Die redenering ging ook op voor tortelduifjes Irene O’Brien en Mel Maclaine. Zij vertellen in het artikel waarom ze kozen voor een unimoon. “We wilden verschillende dingen”, klinkt het. Mel wilde in Frankrijk naar een voetbalmatch gaan kijken, en de kersverse bruid wilde een vriend bezoeken in Toronto. Omdat ze er niet uitkwamen, vertrokken ze apart op reis. “We zijn weer thuis gekomen met een heleboel verhalen, vol energie van onze reis. Én we waren supergelukkig om elkaar terug te zien. Het was de perfecte, imperfecte huwelijksreis.”

Geen gulden middenweg

Voor klinisch seksuologe en psychologe Chloé De Bie is het de eerste keer dat ze van het fenomeen hoort. “Vroeger zou dit not done geweest zijn. Het feit dat de unimoon nu bestaat, kadert in het idee dat de maatschappij alsmaar individualistischer wordt. We moeten allemaal kunnen doen wat we zelf willen. Onze eigen noden worden meer en meer naar voren geschoven als belangrijk”, reageert ze.

De tekst gaat verder onder de foto.

“Tegelijkertijd ben ik een romantische ziel. Ik vraag me af: wat vier je eigenlijk? De huwelijksreis is op zich toch hét moment om de wittebroodsweken te vieren. En dat doe je toch met twee? Als je in het huwelijksbootje stapt, ga ik er bovendien van uit dat je vanaf dan niet meer alleen rekening houdt met je eigen behoeftes, maar ook met die van je partner. Kortom, ik geloof écht niet dat je geen middenweg kunt vinden. Een getrouwd koppel zal voor de rest van z'n leven nog compromissen moeten maken. Ga desnoods 5 dagen op een strandvakantie, gevolgd door een weekje avontuur. Lukt dat niet en ga je apart op reis? Dan denk ik ... oei. Dat is een gewaagde start.”

Of de aparte huwelijksreis ook naar hier zal overwaaien, blijft nog afwachten. Momenteel lijkt de kans klein. Ook weddingplanner Nathalie Curinckx van Pom-pon heeft nog nooit van de solomoon gehoord. “Wat wel opvalt is dat de klassieke huwelijksreis geen absolute must meer is. Koppels sparen liever een beetje langer, na de grote kosten van het feest. Dan kunnen ze later een mooie reis maken. En dat doen ze nog steeds het liefst samen”, besluit ze al lachend.