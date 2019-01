Toont je partner geen affectie meer? Zo pak je dat aan Margo Verhasselt

23 januari 2019

10u03

Bron: Elite Daily 0 Seks & Relaties Waar in het begin de vonken en het vuur van jullie relatie afspatte, is er nu amper nog een klein waakvlammetje te zien. Het is normaal. Een nieuwe relatie gaat vaak hand in hand met heel veel seks en een goede portie intimiteit, maar na verloop van tijd komt dat al eens op een lager pitje te staan. Hoewel jij en je partner elkaar doodgraag zien, is de affectie wat zoek. Maar soms is er ook meer aan de hand dan we vermoeden.

“Soms toont een partner wat minder affectie omdat hij of zij in aanraking komt met stress, mentale problemen, ziekte of een trauma. Ze focussen zich op zichzelf en hebben even minder aandacht voor jou”, legt Brian Jory, relatie expert uit. Het heeft dus niet altijd met jou te maken. We hebben vaak de neiging meteen te denken dat het probleem bij ons begint, maar in dit geval betekent het niet altijd dat je partner je niet meer ziet staan.

Maar er zijn meerdere redenen waarom het schoentje kan knellen. Jory legt uit dat een moeilijke periode in de relatie ook een spelbreker voor affectie kan zijn. “Het kan zijn dat je partner boos op je is, een lager libido heeft, of niet langer verliefd op je is.” En hoe moeilijk het ook mag zijn om dat te horen, het is belangrijk om de waarheid onder ogen te komen. “Als je partner je geen aandacht meer geeft omdat hij of zij niet meer verliefd is, dan zit er vaak niet meer veel op”, legt de relatie expert uit. “Het is moeilijk om liefde terug te krijgen nadat die weggaat. Liefde wakkert vertrouwen, affectie en intimiteit aan. Eens dat uitdooft, zit er vaak nog maar een ding op.”

Al is het niet de bedoeling dat we meteen van het ergste uitgaan. Aan het terugkrijgen van affectie kan gewerkt worden. “Praat over welk effect het gebrek aan affectie op jou heeft”, stelt Jory. “Voel je je eenzaam? Mis je de intimiteit en de aanraking? Praat over je gevoelens maar probeer niet met de vinger te wijzen. Toon respect en begrip voor hun gevoelens.”

Onthoud dat jij en je partner een goede band hebben, ook al is die nu misschien wat minder zichtbaar. “Blijf focussen op het positieve. Geef elkaar complimentjes, wees gelukkig en probeer een leuke sfeer te behouden, daarmee ga je je partner meer aantrekken.”