To date or not to date: mag je een relatie hebben met de ex van een vriend? Margo Verhasselt

26 december 2018

08u08 0 Seks & Relaties Ah, de vraag waar we eigenlijk allemaal een antwoord op willen wordt eindelijk beantwoord: is het oké om iets te beginnen met de ex van een vriend of vriendin? Als we de legendarische ‘Girl of Bro Code’ mogen geloven, dan is het antwoord een dikke vette neen. Maar wat als je je toch op glad ijs begeeft en het zwaar te pakken hebt voor de vorige liefde van jouw vriend(in)? Je biezen pakken en naar het buitenland verhuizen dan maar? Of toch beter eens met je vriend babbelen? Het echte antwoord op de vraag: het hangt van de situatie af.

“Vaak heeft het allemaal te maken met de gevoelens die je vriend of vriendin vandaag nog heeft voor die bepaalde ex of hoe ze zich voelen tegenover de relatie die ze hadden”, legt expert Shasta Nelson uit aan lifestylewebsite Elite Daily. “Wil jouw vriendin nog samenzijn met die persoon? Is ze boos of gekwetst? Of besefte ze eigenlijk al lang geleden dat ze helemaal niet bij elkaar pasten?” De reden waarom ze uit elkaar gingen is erg belangrijk. Gingen de twee als vrienden uit elkaar omdat het gewoon niet werkte, dan is het vaak een iets gemakkelijkere situatie dan wanneer een van de twee vreemdging.

Die mening deelt ook relatiecoach Shula Melamed. “Als de ex ondertussen gebombardeerd is tot iemand die ze niet langer kunnen uitstaan, of iemand die hun hart brak of heel hard kwetste, dan is de kans erg groot dat ze niet meteen erg blij voor jou gaan zijn. Met als gevolg dat er heel wat gênante situaties zullen volgen. Op zo'n moment is het belangrijk dat je goed en openlijk communiceert. Vertel hen hoe je je voelt en laat hen hetzelfde doen, eis geen bepaalde gevoelens van hen en geef hen tijd om te wennen aan het idee.”

Maar denk vooral zelf ook goed na over de relatie die de twee ooit hadden. “De vorige liefde van een vriend daten kan moeilijk zijn”, meent levenscoach Nina Rubin. “Reflecteer over hun relatie. Hoe lang waren ze samen. Hoe serieus was de relatie? Gingen ze slechts op enkele dates en was dat al enkele jaren geleden? Dan is het vaak wel oké om een relatie te beginnen. Als het een lange relatie was die nog maar net op de klippen liep, dan laat je de gemoederen best nog even bedaren.

“Soms is het moeilijk om in te schatten hoeveel tijd ‘genoeg’ is. Maar ook al heeft je vriend of vriendin een nieuwe relatie, het is nooit verstandig om ervan uit te gaan dat het dan niets meer uitmaakt.” Praat met hen om zeker te zijn dat alles oké is, zodat achteraf niemand een onaangename verrassing krijgt.