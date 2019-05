Tindstagrammen is de nieuwe (niet zo gezellige) datingtrend

Valérie Wauters

28 mei 2019

16u03

Je bent druk door je Tinder aan het swipen (links, rechts, links, links, LINKS) wanneer er plots een Instagramnotificatie bovenaan je scherm verschijnt. De persoon in kwestie ziet er vaag bekend uit, maar het is zeker niemand die je in het echte leven al bent tegengekomen. Welkom in de wereld van het Tindstagrammen.

“Tindstagrammen is wanneer iemand waarbij je naar links hebt geswiped plots opduikt in je Instagram DM’s, in een poging om toch met je in contact te komen”, zegt datingcoach Samantha Burns. “Ze negeren het feit dat je duidelijk niet geïnteresseerd bent om met hen te praten vermits je niet met hen machte.”

Toegegeven, sommige dating-app gebruikers denken waarschijnlijk dat je hun profiel nog niet bekeken hebt. En misschien is dat wel zo, maar dat verandert niets aan het feit dat ze contact met je opnemen voor romantische of seksuele doeleinden, zonder te weten of je daar überhaupt in geïnteresseerd bent. “Het voelt heel erg als een overtreding van je persoonlijke grenzen”, zegt Burns. “Je werd lid van een dating-app om een geschikte partner te vinden, niet om ongewenst gebombardeerd te worden door kerels die je misschien al hebt uitgesloten als potentiële partner.”

Waarom het gebeurt

Een Tindstagrammer wil je aandacht, zo simpel is het. Meestal komt dat omdat je zijn of haar ego hebt gekwetst door zijn of haar interesse in jou niet meteen te beantwoorden. “Een Tindstagrammer hoopt dat hij door op deze manier met jou contact op te nemen zijn kansen bij jou een boost kan geven”, aldus Burns. “Soms is dat met nobele intenties. Hij of zij wil je beter leren kennen omdat jouw profiel hen zo in het oog sprong. Soms zijn die intenties echter minder nobel en wil de persoon in kwestie je vooral oneerbare voorstellen doen. “Het zijn vooral mannen die zich schuldig maken aan Tindstagrammen”, gaat Burns verder, “maar dat wil niet zeggen dat vrouwen zich ook niet af en toe van hun meest stalkerige kant tonen.”

Hoe je het best reageert

“Als je een weldoordacht berichtje krijgt, of wanneer de Tindstagrammer een grapje maakt over een tweede kans krijgen, dan is het misschien de moeite waard om even te antwoorden. Wie weet heb je een hele leuke persoon over het hoofd gezien. Valt de persoon in kwestie tegen, dan is er gelukkig nog altijd de blokkeerknop”, besluit Burns.