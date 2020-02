Tinder oppervlakkig? Vlaming zoekt knappe maar even vriendelijke partner LVC

14 februari 2020

08u23

Bron: Belga 1 Seks & Relaties De wetenschap heeft bevestigd wat we allemaal stiekem weten: wie Tinder gebruikt, is op zoek naar de knapste potentiële partner. Maar alleen het uiterlijk is ook niet alles. Blijkbaar zoekt de Vlaming ook iemand die op het vlak van vriendelijkheid en openheid lijkt op hem of haar. Dat blijkt uit een experiment van de Universiteit Gent.

Onderzoekers van de Universiteit Gent hebben de populaire dating-app Tinder gesimuleerd om de partnerkeuze van 500 deelnemers te ontleden. Weinig verrassend: gebruikers zoeken vooral potentiële partners die ze ongeveer even oud inschatten, als zijzelf zijn.

Maar gebruikers swipen ook lustig naar rechts bij een partner van wie ze denken dat die even vriendelijk (of onvriendelijk) is als zijzelf. Dat geldt ook voor openheid: men is op zoek naar iemand die even open (of gesloten) is als ze zelf zijn.

De onderzoekers bekeken ook of we dezelfde logica gebruiken bij de selectie van een partner op het vlak van persoonlijkheidskenmerken als extraversie, emotionele stabiliteit en ordelijkheid. Maar dat leverde geen significante resultaten op.

Hoe heter, hoe beter

En op het vlak van fysieke aantrekkelijkheid? Daar speelt gelijkenis geen rol, wel de voorkeur voor de meest knappe potentiële partners. “Eerdere studies tonen ook dat fysieke aantrekkelijkheid geen zogenaamd horizontaal maar wel verticaal attribuut is, wat betekent dat mensen geen voorkeur hebben voor een potentiële partner die even aantrekkelijk is als henzelf, maar een voorkeur hebben voor een zo aantrekkelijk mogelijke partner”, zegt doctoraal onderzoeker Brecht Neyt.

“Die laatste bevinding wordt op datingapps mogelijk nog vergroot omdat de psychologische kost in het geval van een afwijzing aanzienlijk lager is in vergelijking met een afwijzing offline. Personen hebben op Tinder geen reden om erg aantrekkelijke potentiële partners niet te liken”, klinkt het nog.