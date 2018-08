Tinder of toog: we zoeken overal hetzelfde, bewijst grootschalig onderzoek van UGent UGENT VOERT GROOTSCHALIG ONDERZOEK NAAR DATING-APP Redactie

24 augustus 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Seks & Relaties 'Niet erg knap, maar 't ziet er wel een lieve uit'? Dat argument levert dus géén matches op. Professor arbeidseconomie Stijn Baert onderzocht wat mensen nu écht naar rechts doet swipen op Tinder. Conclusie: zoveel verschil met 'keuren' aan de toog is er niet.

De onderzoekers schotelden 16 mannelijke en evenveel vrouwelijke Tinderprofielen voor aan zo'n 493 respondenten, die de foto's in eerste instantie een kruisje of een hartje gaven - en dus 'leuk' of 'niet leuk' vonden - en in een tweede fase ook beoordeelden op vijf persoonlijkheidskenmerken. "Ik had gedacht dat er toch meer dan aantrekkelijkheid alleen zou meespelen, zelfs al gaat het vaak om een eenmalige date", zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert, die het onderzoek samen met doctoraatsstudent Brecht Neyt, masterstudente Sarah Vandenbulcke en onderzoekster Elisabeth Timmermans uitvoerde. "

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN