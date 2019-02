Tinder beu? Probeer deze originele datingalternatieven eens Liesbeth De Corte

21 februari 2019

08u54 0 Seks & Relaties In tijden van Tinder hebben singles al zo veel naar links (en af en toe naar rechts) geswiped dat ze uitgekeken zijn op de datingapp. Klinkt dat herkenbaar, maar wil je de zoektocht naar de ware liefde nog niet opgeven? Dat treft, want de laatste tijd duiken er verschillende nieuwe, opvallende alternatieven op.

A bit MORE

Ben jij het swipen grondig beu? Dan is A bit MORE misschien iets voor jou. Dat gloednieuwe concept is opgestart door psychologe Evelien Tanghe en sociologe Sara Stockman. Ze willen in augustus en september een heus weekend organiseren voor vrijgezellen. De tortelduifjes krijgen dan een duwtje in de rug aan de hand van verschillende speeddates en activiteiten. “A bit MORE wil terugkeren naar de essentie van het daten en naar het échte ontmoeten. Daarmee bedoelen we tijd maken om elkaar te leren kennen en vooral om ongedwongen plezier te maken”, klinkt het.

Je kan je nu al inschrijven om deel te nemen aan zo’n weekend. Al hangt het af van de wetenschap of je geselecteerd wordt. ‘Blind Getrouwd’-gewijs zoeken Tanghe en Stockman of er matches zijn, op basis van vragenlijsten en interviews. Per weekend worden er 30 mannen en 30 vrouwen geselecteerd. A bit MORE is dus jammer genoeg alleen voor heteroseksuele singles.

Een volledig weekend kost € 350. Je kan je inschrijven via de site.

Veganific

Veggie en vegan heeft z’n geitenwollensokkenimago van zich afgeschud en is hipper dan ooit. In dat opzicht is het dan ook niet zo vreemd dat Veganific het licht heeft gezien. Deze app werkt net als Tinder, maar is bedoeld voor vegetariërs en veganisten. Het idee erachter is dat ze het ontzettend vervelend vinden om steeds weer te discussiëren over hun eetgewoontes. Door enkel en alleen te matchen met gelijkgezinden, doet dit probleem zich niet voor.

De eerste 5.000 mensen die zich inschrijven, mogen de app 3 maanden lang gratis gebruiken. Daarna kunnen de gebruikers kiezen of ze betalen voor een periode van 1, 3 of 6 maanden.

Prijzen beginnen vanaf € 9,99. De app is beschikbaar in de App Store en Google Play.

Ship

Iedereen heeft wel vrienden die zich willen bemoeien met jouw liefdesleven. Best vervelend, al kan het (eerlijk toegegeven) ook handig zijn. Sommigen kennen je namelijk door en door. Ze weten wie je type is en wat je zoekt in een partner. Dat moeten ook de makers achter de nieuwe datingapp Ship gedacht hebben. Hierbij mag je zelf je bio schrijven, een profielfoto kiezen, voorkeuren instellen en zelfs swipen. Het enige addertje onder het gras: je vrienden houden jou en je matches in de gaten. Via aparte chatboxen kunnen ze hun mening geven over iemand én ze kunnen zelf ook op zoek gaan naar jouw droomprins op het witte paard.

Ship is momenteel enkel verkrijgbaar in de App Store.

Pet Dating

Pet Dating is geen app, wel een heel opvallende nieuwe datingsite. Het platform werd deze maand opgericht door Susanna Beirens en Tom Vandenbrande, 2 tortelduifjes met een passie voor dieren. Vanuit hun eigen ervaring kregen ze het idee om een datingsite op te starten voor singles met een passie voor dieren. “Dat klinkt misschien absurd”, geven ze zelf toe op hun site, “maar een huisdier is een deel van een familie. Dat klikt niet altijd en niet iedereen is bereid om dit voor een potentiële partner op te geven.”

Ook hier zijn de eerste 3 maanden gratis. Daarna kan je kiezen voor een betalend lidmaatschap voor 1, 3, 6 of 12 maanden.

Prijzen beginnen vanaf € 16,99. Meer info vind je op de site.