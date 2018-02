Tim, verliefd op zijn danslerares: "Ik checkte haar agenda en inspecteerde haar lakens " Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

04 februari 2018

13u44

Bron: De Volkskrant 0 Seks & Relaties Tim (53) wilde zo graag een relatie met zijn danslerares beginnen, dat hij volledig blind was voor hoe zij er eigenlijk over dacht. Maar om gelukkig te worden samen, moet de liefde wel van twee kanten komen...

"Ik leerde haar kennen tijdens een danscursus waar zij de lerares was. Het was een energieke, beetje eigenaardige vorm van dans die zij onderrichtte: nogal vrij, bijna alles leek toegestaan. Niet alleen bewegen op muziek, maar ook elkaar aanraken, of stil naast elkaar op de grond liggen. In het begin moest ik er een beetje aan wennen, maar het was een betere manier om nieuwe vrienden te maken dan het café of Tinder. Ik vond het ontspannend om zo met leeftijdgenoten door een zaal te zwieren.

