Tim (41) wil zijn vriendin Ilse (39) zien, maar zij is bang om besmet te raken: “Panisch voor corona, en ik dan?

ZIJ

“Tim en ik zijn anderhalf jaar gelukkig samen. Soms vindt hij wel dat we elkaar te weinig zien: ik heb een veeleisende baan in de bankwereld en veel hobby’s. Kinderen hebben we geen van beiden: maar wat niet is, kan nog komen (lacht). Ja, we hebben al verre toekomstplannen gesmeed. Maar corona gooit nu roet in het eten. Ik woon in een kangoeroewoning met mijn zeventigjarige mama. Bij de start van de quarantaine was ik ziek. Mogelijk was het een griep en geen corona, maar de schrik zit er sindsdien stevig in. Mijn mama en ik vormen samen ‘een bubbel’. We komen niet buiten, laten alles aan huis leveren. Ik werk thuis en zie niemand anders. Tim daarentegen ziet zijn ouders, zus en collega’s. Hij wil mij ook zien, maar dat is geen optie. Ik verlaat mijn bubbel niet, uit angst om besmet te worden, of mijn moeder in gevaar te brengen. Ik denk: laten we nog even volhouden. Waarom een risico nemen? Wat zijn nu twee of drie maanden in een mensenleven? Tim begrijpt mij niet. Plots lijken we mijlenver uit elkaar te staan. Ik ben paniekerig en wil pas opnieuw afspreken als de grootste angst weg is. Of als er een vaccin is. Maar hij wil niet meer wachten, zegt hij. Als ik niet bijdraai, stopt onze relatie voor hem. Een vreselijk idee. En nu?”

Ik heb al meermaals op het punt gestaan om de relatie te beëindigen

HIJ

“Ik ben gek op Ilse. We kunnen goed met elkaar praten, ze is een heel mooie vrouw. Mijn gevoel zegt: dit ís ze. We wonen nog apart, maar we planden in de zomer te gaan samenwonen. Dat lijkt door corona in het water te vallen. Ik bén voorzichtig en volg alle maatregelen, ook op mijn werk. Mondmaskers, handgel, social distancing. Ik neem ook af en toe mijn temperatuur. Soms ga ik bij mijn ouders of zus langs. Ilse daarentegen is extreem op haar hoede. Sinds de lockdown komt ze letterlijk niet buiten. Alles wordt geleverd: van bakker tot warenhuis. De aankopen gaan drie dagen in quarantaine voor ze aangeraakt worden. Bloemen die ik haar stuurde werden op ­afstand gehouden. Mijn USB-stick met liedjes heeft ze een hele week niet aangeraakt. Fysiek contact is helemaal uit den boze. De eerste weken ging dat, onder het motto: dit waait wel over. Ik had er begrip voor, zeker omdat ze wat ziek was. Maar uitgerekend nu, in deze periode, heb je je partner nodig. Ik ben een gevoelsmens. Ik hecht veel waarde aan een knuffel, een kus. Ik wil het gevoel geven én krijgen dat onze relatie belangrijk is. Maar Ilse houdt voet bij stuk en wil niet afspreken. Eén keer heb ik haar mogen zien: op vier meter afstand. Daarna bleef het bij facetimen, nu is het soms beperkt tot een sms’je: goeiemorgen of slaapwel. We maken hier constant ruzie over en ik heb al meermaals op het punt gestaan om de relatie te beëindigen. Ik heb dat zelfs al hardop gezegd. Maar wil ik dat, diep in mijn hart? Zeker niet. Deze situatie is voor mij onhoudbaar. Omdat we geen einddatum hebben, hè. Niemand weet hoelang dit nog gaat duren. Ik wil haar vooral wakker schudden. Wachten op een vaccin? Nee. We moeten ons aanpassen, maar het leven gaat verder. We zien elkaar graag. Hoe komen we hier samen door?”

De raad van Wim Slabbinck

Steek jullie energie in de toekomst

“Uit jullie verhaal begrijp ik dat elkaar niet zien voor Ilse een tijdelijke ‘beperking’ vormt. Voor Tim is het een tijdelijk ‘probleem’. Het proberen oplossen van die beperking leidt bij Tim tot frustratie. Hij probeert iets op te lossen wat voor Ilse op dit moment niet op te lossen is ... Het goede nieuws? Deze beperking is wel degelijk tijdelijk en zal ooit achter jullie liggen. Probeer dat samen in te zien en zet al jullie energie daarop in.”

“Waarom praten jullie niet verder over dat samenwonen? Waar plannen jullie die gedeelde toekomst samen uit te bouwen? Zijn daar grote verbouwingswerken of andere acties en plannen voor nodig? Wat zou een eerste stapje zijn om die verandering mogelijk te maken? Jullie kunnen hier samen over dromen, afspraken maken en samenwerken. Als koppel. Op afstand, voorlopig, maar met de neuzen in dezelfde richting.”

“Want wat delen jullie vandaag duidelijk wél? Energie. Er is nog heel veel kracht om hier ruzie over te maken en om dit belangrijk te vinden. Verleg die energie naar het actief ­verder plannen van een gedeelde toekomst. Kunnen jullie een ankerpunt vastleggen, een moment in de tijd, waarop jullie wél zullen samenwonen? Zo’n perspectief zal jullie allebei rust geven. Omdat er dan vast en zeker een moment komt waarop de beperking wegvalt, en jullie elkaar weer kunnen zien.”

“Want het opstarten van een relatie bestaat niet enkel uit verliefdheid en plezier: er moet ook vertrouwen opgebouwd worden én er moet een toekomst uitgestippeld worden. Daarom is het goed om in deze onzekere tijden dat ankerpunt vast te leggen. Een vooruitzicht op betere tijden als koppel.”

“Denk allebei eens na over wat jullie concreet kunnen doen om te focussen op dat gedeelde project, eerder dan ongelukkig te zijn over wat voorlopig niet kan veranderen. Aan Tim zou ik aanraden om ook eens te kijken naar alle zaken die er wel nog zijn. Wat is er wel nog van waarde in het contact met Ilse? Hoe geef je dat aan haar terug? Haar keuze is niet tégen jou, maar wel een voor zichzelf en haar mama, uit vrees voor corona. En aan Ilse zeg ik: de energie en de intensiteit die Tim toont, is een heel mooi bewijs van zijn liefde voor jou. Is jouw engagement om voor jullie relatie te vechten even groot en voldoende duidelijk voor hem? Dat is belangrijk als je jullie toekomst mogelijk wil maken.”

