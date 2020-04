Thunberging: hoe de vrees voor klimaatverandering een nieuwe datingtrend werd Nele Annemans

20 april 2020

13u02 0 Seks & Relaties Anno 2020 dito coronatijd was de zoektocht naar de ware liefde nog nooit zo moeilijk. Toch is er een datingtrend die de laatste tijd aan een serieuze opmars bezig is en daar zit de 17-jarige klimaatactivist Greta Thunberg voor iets tussen.

Als we een nieuwe datingtrend verwelkomen, is dat meestal eentje om voor op te passen. Denk maar aan ‘ghosting’, waarbij je date plots niets meer van zich laat horen, ‘kittenfishing’, waarbij je wel erg flatterende foto’s van jezelf gebruikt om de persoon aan de andere kant te verleiden, of ‘gatsbying’: iets van jezelf online gooien, alleen maar om de aandacht van de persoon in wie je interesse hebt te trekken.

Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel in de datingwereld. Hoewel afspraakjes in real life nu misschien even on hold staan, is er wel een trend die steeds meer opduikt, en dan vooral bij onze jongere generatie Z: Thunberging. Wat die precies inhoudt? Je raadt het misschien al; het zijn daters die hun passie voor klimaatverandering met elkaar delen - uiteraard vernoemd naar hét boegbeeld van de klimaatbeweging: Greta Thunberg.

Uit een analyse van datingplatform OkCupid blijkt immers dat er de laatste twee jaar 240% meer vermeldingen van milieu en klimaatverandering te vinden zijn op datingprofielen. Vooral generatie Z, en in iets minder mate de millennials, hechten er veel belang aan.

In de gesprekken zelf werd de naam ‘Greta Thunberg’ vorig jaar zelfs 800% keer meer vermeld, wat haar impact op voornamelijk jongere generaties nogmaals bewijst. Wil je het dus eens niet met je virtuele date over het coronavirus hebben? Dan is het zeker de moeite waard om te vermelden dat je om het milieu geeft.

