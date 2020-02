The big O: hoe lang duurt het voor een vrouw een orgasme krijgt? Margo Verhasselt

17 februari 2020

15u59

Seks & Relaties Oh Oh Ohhhhh: het vrouwelijk orgasme, het is een zaak waar veel om te doen is. Amper 35 procent van de vrouwen bereikt een orgasme door enkel penetratie. Wie een hoogtepunt wil bereiken, focust zich dan ook beter op andere oorden. Maar hoe lang duurt het gemiddeld voor een vrouw tot haar hoogtepunt komt?

Zo’n 13 minuten en 46 seconden, blijkbaar. Timer opgezet? Ready, set, go. Een studie die gepubliceerd werd in the Journal of Sexual Medicine, bekeek hoe lang het duurt voor heteroseksuele vrouwen in langdurige relaties om tot hun hoogtepunt te komen. Waarom alleen heteroseksuele vrouwen? Omdat de tijd waarop een vrouw een orgasme krijgt, wisselt wanneer ze alleen seks met mannen heeft.

8 weken lang werden 645 vrouwen die rond de 30 waren gevolgd door de onderzoekers. De dames gebruikten een timer die in het oog hield hoe lang het duurde voor ze the big O bereikten. De tijden varieerden tussen de 12.76 tot 14.06 minuten, al gaf 17% van de vrouwen aan nog nooit een orgasme te hebben gehad.

Amper 31.4% van de vrouwen kreeg een orgasme door alleen penetratie. Wat werkte het best voor alle vrouwen? Orale seks en andere soorten stimulatie. Het onderzoek toont ook aan dat wanneer een vrouw na amper 30 seconden al kreunt, je vooral haar acteerprestaties mag bewonderen, niet het seksuele kunnen van de man.

Als je geen orgasme kan krijgen of er veel moeilijkheden mee ondervindt (zoals 10 à 15% van de vrouwen), is het mogelijk dat een orgasme krijgen je net meer stress bezorgt. “Voor vrouwen is het vaak moeilijker om een orgasme te krijgen waardoor ze ook meer druk ervaren als het niet meteen lukt. En die druk kan op zijn beurt weer zorgen voor een blokkade waardoor het klaarkomen nog moeilijker verloopt. Probeer je er dus niet op te focussen en vooral te ontspannen”, legt sekstherapeute Vanessa Marin nog uit.