Terwijl ouders werken: 1 op de 3 kinderen op reis met opa en oma tijdens herfstvakantie

Een derde van de kinderen die deze herfstvakantie op reis gaan, doet dat met zijn grootouders. Dat blijkt uit boekingscijfers van touroperator Thomas Cook/Neckermann. Waar vier jaar geleden nog maar 28 procent van de herfstboekingen oma en opa met de kleinkinderen waren, is hun aantal dit jaar gestegen tot 34 procent. De Canarische eilanden, Tunesië en Egypte zijn deze herfst het populairst.

Traditioneel bekommeren veel grootouders zich gedurende de herfstvakantie over de kleinkinderen. Papa en mama kunnen immers niet altijd even gemakkelijk verlof aanvragen voor deze periode. Maar saaie vooruitzichten hebben onze kinderen niet. Steeds meer grootouders trekken er met hun kleinkinderen op uit tijdens de allerheiligenvakantie.

"De herfstvakantie is altijd al een drukke periode geweest voor gezinnen met kinderen. Dat er veel opa's en oma's met hun oogappels op reis gaan in de herfst, is echter een nieuwe trend. Meer reislustige grootouders zijn een mogelijke verklaring. Anderzijds sparen ouders hun vakantiedagen liever op om grotere vakantieperiodes zoals Kerst, Pasen en de zomer te overbruggen en er is uiteraard het prijsverschil met de drukkere zomermaanden waar Europese vakanties vaak samenvallen", aldus Laura Van Waeyenberge, woordvoerster Thomas Cook/Neckermann.

Canarische eilanden populairst

De Canarische eilanden zijn veruit de populairste vakantiebestemmingen voor oma en opa en hun kleinkinderen. Bijna de helft van de grootouders (43 procent) die deze herfst met hun kleinkinderen op vakantie gaan trekken ernaartoe. Maar de oma's en opa's zetten ook weer Tunesië (11 procent) en Egypte (12 procent) op de kaart. Die bestemmingen zijn helemaal terug van weggeweest. Koppels die wel tijd hebben om nog een laatste streepje zon mee te pikken net voor de winter in te duiken, kiezen dan eerder voor de Kaapverdische eilanden.

"Omdat er niet zoveel Europese landen zijn waar er volgende week herfstvakantie is, zijn de prijzen vaak lager dan in de zomer. Dat overtuigt veel grootouders om samen met hun oogappels nog eens op vakantie te gaan in de herfst", besluit Laura Van Waeyenberge.