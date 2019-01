Terug naar je ex: waarom je relatie misschien een tweede kans verdient Margo Verhasselt

23 januari 2019

14u55

Spijt na een break-up: het komt wel vaker voor. Ook Olga Leyers en Simon Nuytten van Bazart gaven hun relatie een tweede kans. Want zelfs wanneer jij zelf een punt achter de relatie zette, kan het moeilijk zijn. En dan stel je jezelf al snel de vraag: heb je wel de juiste keuze gemaakt? Hoe weet je uiteindelijk of je alleen spijt hebt omdat je een relatie mist of omdat je effectief een fout maakte?

Het kan moeilijk zijn om de twee van elkaar te onderscheiden. Zeker als de relatie een tijdje duurde. Het verliezen van een van de belangrijkste mensen uit je leven kan ervoor zorgen dat je niet altijd een heldere kijk op de zaken hebt. Voor je het weet, krijg je twijfels over de break-up.

Je ex missen is de normaalste zaak van de wereld. Al wil het niet zeggen dat jullie nooit uit elkaar hadden mogen gaan. Er zijn een paar manieren waarop je te weten kan komen of je een foute keuze maakte en vooral of dat om de foute redenen was. Chelsea Leigh Tresscot, break-upcoach en podcast host van Thank You Heartbreak lijst op waarom je jouw keuze misschien moet herzien.

Je bekeek niet hoe compatibel jullie waren

Bekijken hoe goed jullie bij elkaar passen, is uiteraard de eerste stap naar een goede en vooral gelukkige relatie. Het maakt niet uit hoeveel je van iemand houdt, soms zijn we te verschillend en werkt het gewoon niet. Maakte je een einde aan jullie relatie omdat je je verveelde, benieuwd was naar hoe het zou zijn met iemand anders of alleen naar de ‘fouten’ keek, maar voelde je eigenlijk dat jullie elkaar wel goed aanvulden? Dan kan het tijd zijn om nog eens na te denken.

Trescott wijst erop dat romantiek niet altijd rozengeur en maneschijn moet zijn. “Het is soms gewoon tijd om op zoek te gaan naar iemand die ook praktisch goed bij je past. We hebben vaak de slechte gewoonte om alleen slechte dingen te bekijken, wanneer we niet gelukkig zijn in onze relatie, en daardoor verliezen we sommige goede eigenschappen uit het oog.”

Je hield afstand omdat je bang was

Relaties hebben is niet gemakkelijk. Tegenwoordig voelen vele twintigers zich bijvoorbeeld bijna verplicht om eerst aan hun carrière of passie te werken. Maar terwijl ze bezig zijn met het opbouwen van al dat moois, zien ze ook hun vrienden in het huwelijksbootje stappen. Kortom, er is heel wat druk. En laat dat nu juist een domper op je zelfvertrouwen zijn, die ervoor kan zorgen dat je je partner op een ‘veilige afstand’ houdt.

“Als je net een nieuwe job had, op zoek naar werk was of een volledige omslag maakte in je werkleven, dan is het mogelijk dat de barsten in jullie relatie niet per se kwamen door je partner. Je eigen toekomst maakt je soms onzeker en dat kan heel intimiderend zijn”, legt de coach uit. Het komt erop neer dat wanneer je het gevoel hebt dat het vooral je trots of onzekerheid was die een stokje tussen jullie relatie stak, dat het zo kan zijn dat je te vroeg de handdoek in de ring gooide.

Je liet je leiden door druk

Misschien heeft jouw familie een bepaald idee met wat voor persoon jij samen moet zijn of hebben je vrienden hun redenen om niet positief te zijn over de relatie. In beide gevallen is het belangrijk dat je eerst bekijkt of jouw keuze de doorslaggevende was. Denk even goed na: is het de druk van je familie die voor de beslissing zorgde? Had je altijd het gevoel dat je vrienden wel wisten over wat ze het hadden? Het is niet gemakkelijk om de mening van belangrijke mensen uit je leven aan de kant te schuiven, maar op een bepaald moment moet je beseffen dat jouw mening vaak de enige is die ertoe doet.

“Maakte je een einde aan de relatie omdat je familie niet al te grote fan van jouw partner was of omdat je vrienden hem of haar niet grappig genoeg vonden, terwijl jij eigenlijk wel echt een goede klik voelde? Dan kan het goed zijn dat je je mening nog eens herbekijkt.”

Een bepaalde ervaring deed je weglopen

“Een aangrijpend moment kan twee gevolgen hebben: ze kunnen maken dat we iemand die we eigenlijk heel graag zien wegduwen of juist voor de omgekeerde situatie zorgen”, vertelt Trescott. “Als iemand plots afscheid moet nemen van een dierbaar persoon, dan kan het zijn dat we mensen wegduwen om ervoor te zorgen dat we niet opnieuw gekwetst worden.”

Is dit bij jou het geval? Dan kan je het best uitleggen wat nu juist het probleem was. Trescott raadt aan om heel eerlijk te zijn tegen je ex en te duiden waarom je dit allemaal juist deed.