Exclusief voor abonnees Tegen 2060 helft van Belgen alleenstaand: “Iedereen zal in de toekomst in toenemende mate af en toe single zijn” Lene Kemps

23 juni 2019

07u24

Bron: Content redactie 0 Seks & Relaties Het aantal alleenstaanden in onze maatschappij groeit, maar hun verlangens en levens zijn nooit goed in kaart gebracht. Psychologe en relatietherapeute Maureen Luyens wil daar met ‘De nieuwe single’ verandering in brengen.

De cijfers van het Federaal Planbureau zijn zo duidelijk als de groeiende afdeling kant-en-klaargerechten in de supermarkt: in 2016 was dertig procent van de Belgen single, tegen 2060 zal dat de helft zijn. Eén op de twee huishoudens bestaat dan uit één persoon. Een gigantisch aantal, maar toch besteden we relatief weinig aandacht aan de emotionele en psychologische aspecten van het single- bestaan.

Je hebt 6% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis