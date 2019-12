Tegen 2037 zullen meer baby’s geboren worden van ouders die elkaar online ontmoetten dan offline Nele Annemans

10 december 2019

13u49

Binnen iets minder dan 20 jaar zullen er meer baby's geboren worden van mensen die elkaar online ontmoetten dan in real life. Dat blijkt uit een nieuw Brits onderzoek van de Imperial College Business School.

Volgens de nieuwe studie zal 40% van de baby’s die het volgende decennium geboren worden, zogenaamde e-baby’s zijn, wat betekent dat hun ouders elkaar ontmoet hebben via een datingapp of een website. Tegen 2037 zou dat meer dan 50% bedragen volgens de voorspellingen die gepubliceerd werden in het ‘Future of Dating’-rapport.

De onderzoekers vonden ook dat bijna 1 op de 3 relaties (32%) tussen 2015 en 2019 online begon, vergeleken met slecht 19% of 1 op de 5 in de periode tussen 2005 en 2014. De onderzoekers voorspellen dat tegen 2030 meer dan de helft van de relaties via een app of website zal gestart zijn.

Ook de ware Jacob nog niet tegengekomen en benieuwd of hem of haar online kan vinden? Wij vroegen aan Lien Louwagie van datingapp Twoo haar beste tips, zodat het online daten bij jou wél een succes wordt.

Kies voor een goede profielfoto

“Het eerste waar zowel mannen als vrouwen naar kijken is iemands profielfoto. Pas als ze daar een klik voelen, kijken ze verder. Daarom is een goede profielfoto een absolute must. Maar wat is nu een goede profielfoto? Dat is een foto waar je duidelijk op staat en waarop je lacht of toch op zijn minst vriendelijk kijkt. Een beetje natuurlijk licht helpt ook altijd. Neem je foto niet ergens in een donkere ruimte, let erop dat je er niet bijna onherkenbaar op staat en kijk niet boos. Mensen vinden het gezicht belangrijker aan het uiterlijk dan het lichaam. Zet er dus maar gerust je allerbeste foto op.”

Zet geen negatieve tekst op je profiel

“Vul je profiel niet negatief in. Als je dat doet, krijgen mensen de indruk dat jij een negatieve persoon bent. Schrijf ook niet wat je níét zoekt in een man, maar net wat je wel zoekt. Probeer negatieve kenmerken dus positief te verwoorden. Zeg eerder dat je houdt van reizen en op zoek bent naar een avontuurlijke man dan dat je geen man wil die nooit uit zijn luie zetel komt.”

Durf initiatief te nemen

“Kies zelf wanneer je er klaar voor bent om af te spreken met een man en vertel hem dat. Als hij jou echt graag heeft, dan respecteert hij dat. Doe vooral waar je jezelf comfortabel bij voelt. Maar je moet ook je grenzen een beetje durven af te tasten. Ben je niet helemaal zeker of er relatiemateriaal inzit? Durf dan toch eens de stap te zetten om af te spreken. Misschien zit er wel iets in dat je nog niet gezien hebt.”

Denk er niet te lang over na

“Vrouwen nemen nog altijd te weinig het initiatief. Toch helpt het echt als je actief aan het proces deelneemt. Veel te veel mensen schrijven zich in en wachten tot anderen hen aanspreken. Dit verlaagt je kans op succes drastisch. Hoe meer berichten je zelf stuurt, hoe meer antwoorden je krijgt. Je hebt er als vrouw bovendien ook baat bij om zelf contact op te nemen met mannen. Mannen en vrouwen gaan namelijk altijd net boven hun vijver vissen als ze iemand zoeken. Zo nemen ze meestal contact op met mensen die net iets mooier zijn dan zij. Als jij als vrouw afwacht tot er iemand jou aanspreekt, betekent dat eigenlijk dat je mannen aantrekt die net iets minder knap zijn dan jij. Ga zélf op zoek naar een man die je leuk vindt, stuur een bericht en leer hem beter kennen.”

Doe het gewoon!

“Stuur gewoon een bericht. Een online chat starten kan onnatuurlijk aanvoelen, maar breek je hoofd niet een hele dag over wat je zal zeggen. Vaak is het als vrouw al genoeg om een berichtje te sturen. Als je naar een profiel kijkt, wil dat zeggen dat die persoon je interesseert. Stuur hem dan gewoon een berichtje in plaats van af te wachten tot hij je iets stuurt. Mannen vinden het ook wel eens leuk om een berichtje of complimentje te krijgen.”

Begin het gesprek met een korte openingszin

“De beste openingszinnen zijn kort. Bovendien zijn mannen meestal niet veeleisend op dit vlak. Gewoon vragen hoe het met hen gaat en de kans is groot dat ze je antwoorden. Het best begin je ook met een vraag. Mensen zijn dan meer geneigd om te reageren. Ook wat humor kan nooit kwaad.”

Stel minder hoge verwachtingen

“Bij online daten moet je je verwachtingen voortdurend bijstellen. Je kan het vergelijken met de aankoop van een huis. Vol dromen start je aan het avontuur, met in gedachten hoe je perfecte huis er moet uitzien. Dan begin je te zoeken en besef je dat jouw droomhuis toch niet helemaal binnen je budget ligt. Met online daten is dat hetzelfde. Je droomt in het begin van de prins op het witte paard, die er perfect uitziet en de ideale job heeft. Maar zo werkt het niet. Hoogstwaarschijnlijk klikt het zelfs niet eens met die prins op het witte paard. Het is dus belangrijk om minder veeleisend te worden. Je moet andere mannen ook een kans geven en met hen beginnen te praten. Vaak hoor je dat mensen eerst dachten dat iemand niet hun type was en uiteindelijk met hem of haar trouwen. Wees open-minded, want pas dan zijn de mogelijkheden eindeloos.”

Durf uit je comfortzone te stappen

“Je merkt duidelijk dat de 25- tot 60-jarigen op zoek zijn naar andere manieren om mensen te leren kennen. Zij willen graag een alternatief voor op stap gaan en daar iemand ontmoeten. Vijf jaar geleden was het nog taboe om je partner online te leren kennen, nu is het al goed ingeburgerd. Op onze datingsite zitten momenteel 1 miljoen Belgen. Daarom is de belangrijkste tip: doe het gewoon! Schrijf je in op een datingsite, start een chat en geef het een kans. Probeer het, sta er positief tegenover en wie weet wat er uit de bus komt! Staat het je niet aan, dan stop je er gewoon opnieuw mee.”

Chat met meerdere mensen

“Voel je vrij om met verschillende mensen op hetzelfde moment te chatten. Je hoeft niet met vijftig mannen tegelijkertijd te praten, maar vijf of tien mensen selecteren is zeker geen overbodige luxe. Je mag er vrij zeker van zijn dat die andere persoon dat ook doet. Je bedriegt er niemand mee, want je zit nog niet in dat stadium. Wees er vooral eerlijk over tegen je gesprekspartners. Vanaf het moment dat je serieuzer begint te worden met een persoon, kan je samen afspreken of je nog met andere mensen chat.”

Maak samen met je vriendinnen een profiel aan

“Een van de leukste manieren om online te daten is samen met je beste vriendinnen. Je zet dan niet alleen op je profiel wat klopt volgens jou, maar ook volgens jouw vriendinnen. Zo krijg je een waarheidsgetrouwer profiel. Het beeld dat je van jezelf hebt, is vaak niet volledig juist, het kan dus heel handig zijn als een vriendin je daarop wijst. Bovendien ziet een man je vanuit een extern perspectief, net zoals je vriendin. Zij vertellen je ook wat jouw beste foto is en welke foto je beter niet online zet. Extra voordeel: je beleeft een heel leuke avond met je vriendinnen, terwijl je ondertussen wat mannen kan evalueren. Neem er gerust een hapje en een drankje bij!”