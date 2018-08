Te weinig slaap is slecht voor je relatie Ashlie Schaillee

09 augustus 2018

08u38

Bron: Time.com 0

Zoemende muggen, de aanhoudende hitte, of een stevig onweer, hoe dan ook: we slapen minder goed. De meeste mensen hebben nood aan een extra uurtje in dromenland. Te weinig slaap bezorgt je niet alleen wallen en een geeuw die je niet kan onderdrukken, het kan ook je relatie beïnvloeden.

Slaap is belangrijk, dat weten we allemaal. Het helpt het brein om emoties en herinneringen van de voorbije dag te verwerken. Toch gebeurt het dat Klaas Vaak nog niet wil langskomen, waardoor we uiteindelijk een groot slaaptekort opbouwen.

Volgens Christopher Winter, neuroloog uit Charlottesville en auteur van het boek The Sleep Solution, is dat nergens goed voor. Wanneer je te weinig nachtrust hebt, schakelt je lichaam over op een survival-modus. "Je brein kan zich alleen nog maar bezig houden met de meest basic taken: eten vinden, naar toilet gaan en gewoon proberen de dag door te komen", legt hij uit.

Wij vroegen het aan professor Johan Verbraecken, medisch coördinator van het Slaapcentrum in het UZ Antwerpen of dit werkelijk zo is. “Dit klopt, maar het hangt wel van het slaaptekort af. Wanneer je elke nacht enkele uren te weinig slaapt, heb je een chronisch slaaptekort. Routinematige zaken worden uitgevoerd, maar creativiteit, problemen oplossen en complexe handelingen gaan moeizamer.”

Het gevolg? Van een simpel gesprek met je partner tot de was en de plas: alles kost veel meer moeite. Op die manier kan het ook je relatie beïnvloeden, beweren Winter én Verbraecken.

1. Je emoties zijn in de war

Heb je ooit meegemaakt dat je partner iets uitlegt en dat het gesprek voor jou niet snel genoeg gaat? Of dat je nerveus wordt door zijn of haar geratel? Dat is doodnormaal, misschien ben je gewoon te moe.

Het heeft allemaal te maken met je amygdala, beweert Winter. Dit deel van de hersenen linkt emoties aan bepaalde herinneringen en functioneert minder goed wanneer je moe bent. De amygdala gaat dan bepaalde chemische stofjes aanmaken, die ervoor zorgen dat jij gaat overreageren of minder rekening houdt met andermans gevoelens.

Ook dit beaamt professor Verbraecken. “Men heeft een korter lontje wanneer men lijdt aan slaaptekort. De emotieregulatie vindt plaats tijdens de droomslaap, waarvan het grootste deel in de tweede helft van onze slaap plaatsvindt. Als je niet goed slaapt, worden deze emoties niet goed verwerkt en wordt het moeilijker om gedurende de volgende dag met problemen om te gaan.”

2. Het is slecht voor je gezondheid

Te weinig slaap is de boosdoener van heel wat gezondheidsproblemen. Denk maar aan overgewicht, diabetes, hartaandoeningen en depressie. Maar ook kleine aandoeningen, zoals de jaarlijkse verkoudheid, kunnen te wijten zijn aan te weinig slaap, zegt Verbraecken. “De afweringsstoffen tegen deze ziektekiemen worden aangemaakt in de diepe slaap. Wanneer je dus niet voldoende slaapt, is er de kans dat je gevoeliger bent aan bacteriën.”

En ja, ook dit kan je romantische leven beïnvloeden. Wanneer je ziek bent, is enkel een date met je bed een goed idee. Wat maakt dat je maar weinig zin hebt in een uitstapje of een gezellig etentje met je lief.

3. Verschillende slaapschema’s

Kruipen jij en je partner op een ander tijdstip onder de wol? Ook dat is geen goed idee. Zeker als jullie alle twee in shiften werken, is het moeilijk om voldoende quality time te hebben. De oplossing: plannen, plannen én plannen. En elkaar een beetje tegemoet komen. Blijf 's avonds wat langer wakker zodat jullie nog kunnen bijpraten of sta 's ochtends mee op om samen gezellig te ontbijten.

Het is natuurlijk ook goed mogelijk dat de ene vroeger wil gaan slapen dan de andere. Er is altijd wel één iemand - zoals ondergetekende - die al in de zetel z'n ogen niet meer kan openhouden. Probeer die tijd samen dan kwaliteitsvol in te vullen. In plaats van een avond Netflix-series te bingewatchen, kan je beter een half uurtje babbelen.

Ultieme vraag: heeft slaaptekort nu werkelijk invloed op onze relatie?

“Ja, slaaptekort heeft zeker en vast invloed op relaties. Een gebrek aan slaap zorgt ervoor dat je vermoeider bent, je hebt daardoor meestal een lager libido en dit weegt op je relatie. Communiceren gaat ook moeizamer, dus het kan zijn dat een gesprek uit de hand loopt”, zegt Verbraecken.

Laatste tip

“De serieuzere gesprekken reserveer je beter voor wanneer jullie alle twee zijn uitgeslapen. Heb je een probleem? Er een nachtje over slapen werkt écht. ’s Ochtends kom je op oplossingen die je ’s avonds niet kon bedenken. Dan maak je immers betere beslissingen, ben je geduldiger en kan jij je beter concentreren.”, geeft Verbraecken mee. Met andere woorden: nu kan je wél naar die lange uitleg van je lief luisteren.