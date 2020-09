Swingers in coronatijd: “Wij hebben weer intiem contact, wekelijks, met meerdere mensen. En niemand van ons heeft corona gekregen”

Het zijn een paar zware maanden geweest. Ook voor Ellen en Koen, die de lockdown doorbrachten op een zeilboot in het toen heel strenge Spanje. “We mochten alleen van de boot af om te gaan douchen of inkopen te doen", vertelt Ellen. “Het was haast een dictatuur. Als het aan mij had gelegen, zou ik tijdens de lockdown niet zijn gestopt met seksueel contact. Maar veel swingers waren bang voor boetes, dus de community heeft een tijdje stilgelegen.”

Koen en Ellen zijn altijd een polyamoureus koppel geweest. “Al vanaf dag één”, zegt Koen. “Maar pas vorig jaar zijn we gestart met swingen.” Het verschil? Hoewel iedereen beide begrippen anders invult, wordt ‘polyamorie’ – langdurige relaties hebben met verschillende partners – meer als een levensstijl gezien. Je kan het vergelijken met monogamie, maar dan met meerdere geliefden in plaats van één. Swingen draait eerder rond seksualiteit. Op emotioneel vlak blijft de relatie vaak monogaam, maar op seksueel vlak niet.

“Iedereen vond het lastig om zolang in lockdown te zitten”, zegt Ellen. “Dus toen we in mei weer wandelingetjes mochten maken, zijn we opnieuw beginnen af te spreken. Vooral met Nederlanders en Britten.” Maar hoe zit het met de veiligheidsmaatregelen: worden die nageleefd? Koen: “De enige voorzorg die wij nemen zijn condooms. We zijn niet bang voor corona en nemen dan ook geen veiligheidsmaatregelen. We ondervinden aan den lijve dat dat weinig zin heeft: we zijn ondertussen september en niemand is ziek geworden. Niet in de community in Spanje, niet in de swingersgemeenschap in Vlaanderen. Ik weet het zeker van mezelf, want ik ben onlangs getest. En we hebben intiem contact. Wekelijks, meermaals en met verschillende mensen.

Geen veiligheidsmaatregelen, vrij seksueel contact: is het een onbezonnen houding? Volgens het koppel niet. “De mensen in de swingerswereld zijn echt niet dom, hoewel de stereotype figuren die op tv komen, dat soms doen vermoeden”, zegt Koen. “Sterker nog, de meesten van ons hebben hoge profielen. Denk aan professoren, opiniemakers of dokters.” Ook Ellen sluit zich bij die mening aan: “Ik ben zelf verpleegwetenschapper en kan je zeggen dat de heisa die er nu rond corona heerst, nergens op slaat. Iedereen die een beetje logisch nadenkt, beseft dat toch? Wij genieten gewoon van het leven. Ik ben ooit ernstig ziek geweest en was er bijna niet meer. Dat verandert je kijk op de dingen. Ik laat mijn vrijheid niet zomaar afpakken en weiger nog te luisteren naar slecht onderbouwde regeltjes."

Ook seksuoloog Kaat Bollen merkt de tendens op in haar praktijk. “Ik zie inderdaad dat het voor veel swingers lang begint te duren”, zegt Bollen. “Wat logisch is. Het gaat hier over de seksuele voorkeur van deze mensen. Als je een half jaar lang beteugeld wordt in je seksualiteit, is het normaal dat je daar nu stilaan aan toegeeft. Een stuk van jezelf zo lang moeten verloochenen is moeilijk. Hetzelfde geldt voor polyamoureuze mensen, die meer dan één relatie op hetzelfde moment hebben. Voor hen gaat het niet alleen om hun seksuele, maar ook om hun liefdesvoorkeur.”

Daarom vindt de seksuologe het een goed idee om het coronadebat te blijven aangaan. “Natuurlijk is gezond verstand van essentieel belang. Maar we hebben ons fysiek welbevinden te fel op de voorgrond gesteld. Onze mentale en seksuele gezondheid zijn evengoed belangrijk: ook zij bepalen onze levenskwaliteit.”

*Koen en Ellen zijn schuilnamen

