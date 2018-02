Suze (24): "Kan een mens

wel vijftig jaar monogaam

zijn?" Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

26 februari 2018

18u10

Bron: De Morgen 0 Seks & Relaties Koudwatervrees om te gaan samenwonen? Ondanks het veilige gevoel dat Suze (24) heeft bij haar vriend, aarzelt ze om de stap te zetten. Wat met die nieuwsgierigheid naar andere levens, jongens, landen?

“Ik ben 24, ken mijn vriend drie jaar en nu ik op het punt sta met hem te gaan samenwonen, vraag ik me ineens af of ik daar wel goed aan doe. Nooit meer verliefd kunnen worden op een ander. Nooit meer kunnen kiezen voor een totaal ander leven. Bijvoorbeeld nooit meer kunnen ingaan op de steeds sterker wordende avances van die andere, bijzonder intelligente jongen die nu in Japan studeert. Nooit meer kunnen spelen met de gedachte hem in Tokio op te zoeken.

