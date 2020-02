Stuur je lief een anti-Valentijnskaart (en een stiekeme hint om de toiletrol te vervangen) Roxanne Wellens

07 februari 2020

14u07

Bron: Monsley.com 1 Seks & Relaties Is Valentijnsdag te melig voor jou? Amsterdamse relatiehulpwebsite Monsley.com denkt er net hetzelfde over. Daarom ontwierpen ze vier bitterzoete, gratis anti-Valentijnsdagkaarten met kleine en herkenbare ergernissen, in plaats van liefdevolle boodschappen.

Volgens Monsley-relatietherapeut en psycholoog Anoek Gerlings, is humor dé manier bij uitstek om elkaars eigenaardigheden te relativeren: “Koppels in een gezonde relatie zie je vaker kleine momenten aangrijpen die leiden tot positieve interactie. Blijf daarom om elkaars grapjes lachen, bevestig elkaar en reageer positief op de ander. Het is een kunst om je niet te veel te ergeren aan elkaars negatieve eigenschappen, zeker als je al langer samen bent.” Daarom staat er onder elke ergernis toch ook het zinnetje “En toch hou ik van je”.

De anti-Valentijnsdagkaarten zijn hier gratis te versturen en vanaf morgen fysiek te vinden in de Boomerang-kaartenrekken in Amsterdam, Rotterdam en Haarlem.