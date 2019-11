Studie: we liegen sneller om mensen in bed te krijgen Margo Verhasselt

07 november 2019

08u04

Bron: metro 0 Seks & Relaties De enige reden waarom je uren naar iemand’s oninteressant praatje blijft luisteren? Omdat je waarschijnlijk hoopt dat het afspraakje eindigt tussen de lakens. Het is een fenomeen dat al eeuwen bestaat en wordt nu ook wetenschappelijk onderbouwd: liegen (of gewoon de waarheid wat verbloemen) om iemand in bed te krijgen, is niet alleen veel voorkomend, maar ook natuurlijk.

Je hersenen zijn geprogrammeerd om leugens te vertellen aan potentiële bedpartners, dat wordt neergeschreven in het tijdschrift Journal of Experimental Psychology. Het zit zo: je hersenen proberen altijd de kans op genot te verhogen (daarom gaan we ook altijd aangenaam gedrag zoals eten, drinken en seks herhalen). Het mag dan wel ingaan tegen je karakter of manier van denken, je gaat dus wel degelijk dingen mooier verpakken om jezelf in een beter daglicht te plaatsen. “Wanneer de kans op seks zich voordoet, gaan mensen hun attitude aanpassen en zichzelf anders voordoen”, stellen de onderzoekers van de Universiteit van Rochester en de interdisciplinary Center Herzliya uit Israël. “Met andere woorden: mensen passen zich aan, doen zich anders voor en liegen soms om te krijgen wat ze willen.”

De onderzoekers namen het gedrag van meer dan 600 heteroseksuele studenten onder de loep. Zij moesten telkens een andere mening aannemen dan hun gesprekspartner en werden in twee groepen opgesplitst: één groep kreeg suggestieve beelden te zien en de andere niet. De resultaten van het onderzoek toonden aan dat degenen die aan seks dachten, sneller overeenstemden met hun gesprekspartner, ook wanneer ze eigenlijk diep vanbinnen een andere mening hadden. Daarnaast zagen de onderzoekers dat testpersonen logen over of ze al dan niet met iemand wilden daten die graag sportte of knuffelde.

In een andere studie merkten onderzoekers op dat deelnemers vlakaf logen tegen knappe gesprekspartners over het aantal mensen waarmee ze het bed in het verleden deelden. Maar het is niet zo erg als het klinkt, menen de wetenschappers. “Met die attitudeveranderingen proberen mensen elkaar vaak te imponeren”, stellen de onderzoekers. “Mensen doen er zowat alles aan om een connectie te maken met een knappe onbekende. Je gaat proberen om jezelf in een zo goed mogelijk daglicht te plaatsen.”