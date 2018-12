Studie toont aan: zo flirt je anders als je een vaste relatie wil Margo Verhasselt

25 december 2018

09u02

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties Als het op flirten aankomt, heeft iedereen een andere aanpak. Je hebt er die meteen met de deur in huis vallen, mensen die plots met rode kaken terug gekatapulteerd lijken te worden naar de middelbare school en dan nog zij die gewoon iets zeggen en hopen op het beste. Maar hoe we flirten hangt af van wat we van de relatie verwachten. Althans, dat meent de wetenschap.

“Als je nerveus bent, is het moeilijk om te laten zien wat je bedoeling nu juist is. Vaak omdat je bang bent om afgewezen te worden”, stelt auteur en levenscoach Jaya Myra. Maar toch blijft flirten uiteraard de beste manier om romantische of seksuele gevoelens uit te drukken en te polsen bij de andere persoon of die gevoelens wederzijds zijn. Daarnaast toont nieuw onderzoek aan dat naar wat voor relatie we verlangen, ook een invloed heeft op de manier waarop we flirten.

De studie nam 1.300 deelnemers onder de loep. Het resultaat daarvan werd gepubliceerd in The Journal Evolutionary Psychological Science. Het onderzoek bekeek of mensen steeds van erg opvallende flirttechnieken (oogcontact, met je haar spelen, aanraken) gebruik maakten of soms overschakelden naar meer verrassende strategieën (een cadeau kopen voor iemand’s moeder, een massage geven, etc.). De studie ontdekte dat degene die op zoek waren naar een minder serieuze relatie, vaker gebruik maakten van atypische flirttechnieken en dat ook mannen vaker zwichten voor deze manier van verleiden.

Typisch

Al gaven de meeste deelnemers toch verrassend genoeg aan de typische flirttechnieken te verkiezen boven de atypische, zelfs diegenen die op zoek waren naar een relatie van korte duur. We houden van duidelijke signalen en zijn liever zeker dat we het verschil tussen verleiden en gewone vriendelijkheid kunnen onderscheiden.

“We waren verbaasd wanneer we ontdekten dat mensen die casual daten meestal atypische flirttechnieken gebruiken, ook al verkiest eigenlijk vrijwel niemand deze verleidingsvorm”, legt Dr. Carin Perilloux, assistent professor Psychologie aan de Southwestern University uit aan lifestylewebsite Bustle. Maar de studie hield geen rekening met de timing of frequentie van de verleidingstrucs. “Het kan zijn dat in het juiste scenario deze technieken wel werken", stelt Dr. Perilloux.

“Onze resultaten tonen aan dat mensen vaak liever 100% zeker zijn dat er met hen geflirt wordt, ook al wordt er in een iets meer casual date-context soms een andere aanpak gebruikt", legt de dokter uit. “We denken dat dit te maken heeft met het feit dat wanneer mensen flirten, ze op een subtiele manier interesse willen tonen, om zo afwijzing te vermijden. Ze willen weten wat de ander denkt, zonder al te veel hun eigen intenties bloot te geven.”