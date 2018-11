Studie: ‘lieve mannen hebben meer seks’ mv

27 november 2018

14u05

Seks & Relaties 'Nice guys finish last', het is een bekend gezegde, maar het blijkt toch niet helemaal te kloppen. Als we mannen mogen geloven, wijzen vrouwen continue 'lieve mannen' af wanneer het over seks gaat. Iets dat niet waar blijkt te zijn. Althans, dat toont een nieuw onderzoek aan.

Een studie door de Queensland University of Technology toont aan dat juist het omgekeerde blijkt te kloppen. Zij namen het leven van 3.000 mannen en 1.500 vrouwen onder de loep en bekeken gegevens over hun datingprofielen. Wat hadden de mannen die het vaakst tussen de lakens doken gemeen? Ze waren uitbundig, emotioneel stabiel en gewetensvol.

Dat mannen die uitbundig en dus ook extravert zijn het vaak beter doen bij de dames is redelijk logisch. Maar emotioneel stabiel en gewetensvol is niet meteen voor de hand liggend.Het is namelijk ze dat we vaak kijken naar het voorbeeld van films en romantische verhalen in boeken. Romantische helden kunnen we vaak niet meteen ‘emotioneel stabiel’ of ‘gewetensvol’ noemen.

Het onderzoek wijst er ook op dat mannen bij vrouwen dan weer een samenhangende persoonlijkheid verkiezen, terwijl vrouwen op hun beurt kiezen voor mannen die verschillende karaktereigenschappen hebben. “Onze bevindingen wijzen erop dat meerdere karaktereigenschappen voor mannen een voordeel zijn wanneer het op seks aankomt.”