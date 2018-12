Studie bewijst: seks maakt je écht gelukkiger, zeker op latere leeftijd Nele Annemans

19 december 2018

11u56

Bron: Time 0 Seks & Relaties Over de voordelen van seks vloeide al menig inkt. En aan dat lijstje kan nu nog eentje toegevoegd worden. Volgens een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Sexual Medicine verhoogt een actief seksleven immers ook het geluk en de levenskwaliteit van ouderen.

“Vaak wordt gedacht dat oudere volwassenen niet zo seksueel actief zijn als jongvolwassenen, of erger nog, dat ze helemaal niet meer vrijen”, steekt co-auteur van de studie Lee Smith van wal. “Maar ouderen zijn niet aseksueel. De seksuele activiteit neemt wel degelijk af, maar uit recent onderzoek blijkt dat 40% van de ouderen tussen de 65 en 80 jaar nog regelmatig vrijt.”

Voor hun nieuwe onderzoek onderzochten Smith en zijn collega’s de gegevens van bijna 7.000 Britse volwassenen tussen de leeftijd van 50 en 89 jaar. Ze rapporteerden zelf hoe vaak ze seks hadden en beantwoordden in hoeverre bepaalde uitspraken zoals ‘Ik geniet van de dingen die ik doe’ en ‘Ik heb tonnen energie’ op hen van toepassing waren. Op basis van hun antwoorden kreeg elke persoon vervolgens een score voor hun totale levensvreugde op een schaal van 0 tot 15.

Vrijen vs. intimiteit

Wat bleek? De volwassenen die seksueel actief waren, hadden een betere levenskwaliteit. Ook degenen die zich erg close voelden met hun partner behaalden een hogere score. Seksueel actieve mannen hadden gemiddeld een geluksscore van 9,75/15, terwijl dat bij niet seksueel actieve mannen gemiddeld 9,44/15 was. Bij de vrouwen lagen de scores respectievelijk op 9,86 versus 9,67/15. Kleine verschillen, maar volgens de onderzoekers statistisch gezien groot genoeg om een verband vast te stellen.

Opvallend is wel dat bij mannen twee keer geslachtsgemeenschap per maand en kussen en strelen vooral geassocieerd werd met meer levensgenot, terwijl dat bij vrouwen vooral intimiteit zonder penetratie was. Hoe dan ook concluderen de onderzoekers dat seksuele intimiteit, van welke aard dan ook, belangrijk is voor ouderen.

Maar uiteraard voedt niet alleen seks positieve gevoelens. Volwassenen die gelukkiger en gezonder zijn, hebben waarschijnlijk ook meer seks. De studie kon dan ook niet uitmaken of seks je geluk verhoogt of omgekeerd, maar volgens de onderzoekers gaat het waarschijnlijk in beide richtingen.

Smith moedigt dan ook alle volwassenen, ongeacht hun leeftijd, aan om hun seksualiteit als een belangrijk onderdeel te zien van hun algehele gezondheid. “Seksualiteit is gekoppeld aan levensgenot, een beter welzijn én een betere geestelijke gezondheid. Bovendien is seksuele activiteit ook een vorm van fysieke activiteit. Dus hoe meer je vrijt, hoe beter je je zal voelen”, besluit de onderzoeker.