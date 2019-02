Studie bewijst: deze hobby brengt je als koppel dichter bij elkaar NA

19 februari 2019

10u11

Bron: Mind Body Green 0 Seks & Relaties Op date, maar mag het eens wat anders zijn dan een romantisch diner bij kaarslicht of een wandeling door het park? Ga dan eens samen schilderen. Een nieuwe studie die verscheen in het tijdschrift Journal of Marriage and Family vond namelijk dat samen een creatieve hobby uitoefenen kan helpen om de band te versterken.

Voor het onderzoek werd aan heteroseksuele koppels tussen de 20 en 40 jaar gevraagd verschillende activiteiten te gaan doen zoals gezelschapsspelletjes spelen of een kunstles volgen. De onderzoekers maten hun oxytocineniveau, het stofje dat ook weleens het knuffelhormoon genoemd wordt omdat het meestal vrijkomt tijdens het vrijen of het knuffelen, zowel voor als na de activiteit.

Wat bleek? Bij alle activiteiten - zelfs bij een spelletje Monopoly - nam het oxytocinegehalte toe, zowel bij de vrouwen als bij de mannen. Toch sprong de kunstles erbovenuit. De koppels raakten elkaar niet alleen meer aan, maar bij de mannen kwam er zelfs twee keer zoveel oxytocine vrij in vergelijking met wanneer ze een andere activiteit deden.

“Een kunstles lijkt misschien niet echt een interactieve date, maar we zien toch dat koppels die bijvoorbeeld samen schilderen meer toenadering naar elkaar zoeken. Ze slaan een arm rond hun partner of geven een schouderklopje met een ‘Goed gedaan, schat’”, vertelt professor in kind- en familiestudies aan de Baylor University en een van de onderzoekers van de studie.

Uit een andere recente studie bij 200 koppels bleek ook al dat koppels die samen een nieuwe vaardigheid leren zoals schilderen een bevredigender seksleven hebben. “Samen een nieuwe creatieve hobby volgen, zorgt ervoor dat koppels zich meer met elkaar verbonden voelen, wat ook weer een positieve invloed heeft op hun seksleven”, aldus de onderzoekers. De studie toonde ook aan dat er meer oxytocine vrijkwam als ze de activiteiten in een nieuwe omgeving deden in vergelijking met thuis.