Studie bewijst: de pil en andere hormonale anticonceptie beïnvloeden je partnerkeuze

Nele Annemans

18 januari 2019

15u49

Bron: Tonic Vice 0 Seks & Relaties Vrouwen voelen zich doorgaans aangetrokken tot bepaalde mannen omwille van hun geur. Die theorie werd ook bevestigd met het ‘stinkende T-shirt’-experiment waarbij vrouwen roken aan gedragen T-shirts en moesten vertellen welke geur hen het meest aansprak. Maar uit onderzoek blijkt nu dat hormonale anticonceptie die aantrekkingskracht kan veranderen waardoor vrouwen zich tot andere mannen aangetrokken voelen.

Verschillende studies over het effect van de pil op sociaal gedrag wezen al uit dat deze anticonceptiemethode onze relaties beïnvloedt, meer bepaald onze partnerkeuze. Pilgebruiksters geven de voorkeur aan een ander soort man, en dat heeft alles te maken met de schommelingen van onze hormoonspiegels, of net het gebrek eraan. Tijdens de eisprong vallen vrouwen op een typische alfaman, terwijl ze tijdens de laatste fase van hun menstruatiecyclus net naar een zorgzame partner op zoek gaan.

En nu wijst een nieuwe studie die verscheen in het tijdschrift Evolutionary Psychological Science ook uit dat bij vrouwen die hun partner ontmoetten terwijl ze anticonceptie namen, en vervolgens ermee stoppen, de tevredenheid over hun relatie of hun partnerkeuze verandert wat dan weer kan leiden tot relatieproblemen en uiteindelijk zelfs een breuk.

“Vrouwen die geen hormonale anticonceptie gebruiken, worden van nature aangetrokken door de lichaamsgeur van mannen die een verschillend immuunsysteem hebben dan de hunne”, zegt Gurit Birnbaum, professor aan de Baruch Ivcher School of Psychology in Israël. Een kind zou immers baat hebben bij ouders met een verschillend immuunsysteem, en daarom zouden vrouwen zich seksueel aangetrokken voelen tot mannen met een ander immuunsysteem, zeker tijdens de meest vruchtbare periode van hun cyclus.

Andere soort partner

“Hoe groter de ongelijkheid tussen de immuunsystemen van partners, hoe meer bedreigingen het immuunsysteem van de nakomelingen kan bestrijden”, aldus Birnbaum. Omdat hormonale anticonceptie de eisprong onderdrukt, kunnen vrouwen op zoek gaan naar een andere soort partner.

In het nieuwe onderzoek werden drie groepen vrouwen met elkaar vergeleken. Vrouwen die de pil namen toen ze partner leerden kennen en daarna stopten met de pil, vrouwen die anticonceptie namen toen ze hun wederhelft ontmoetten en die nog altijd innemen en vrouwen die geen anticonceptie namen toen ze hun partner tegenkwamen.

Wat bleek? De vrouwen die eerst de pil namen en daarna ermee stopten, waren veel gevoeliger voor foto’s van aantrekkelijke mannen tijdens de meest vruchtbare periodes van hun menstruatiecyclus in vergelijking met de andere vrouwen. Birnbaum raadt dan ook aan om te kiezen voor niet-hormonale anticonceptiva tot je in een langdurige relatie zit. “Laat je lichaam de juiste partner voor je kiezen en niet je pil”, vertelt de professor.