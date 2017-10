Studie bewijst: Belgische mannen schieten tekort in het huishouden kv

19u13

Bron: Belga 0 thinkstock Seks & Relaties In België houden minder mannen zich dagelijks bezig met koken en/of huishoudwerk dan gemiddeld in de Europese Unie. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Europese Instituut voor Gendergelijkheid. Ook de zorgtaken komen nog steeds voornamelijk bij vrouwen terecht. De Vrouwenraad pleit voor een bijsturing van het beleid en stelt proefprojecten rond de 30-urenweek voor.

België doet het niet slecht in de Gender Equality Index, die meet in hoeverre Europese lidstaten gendergelijkheid benaderen. Elk land krijgt een score op 100, waarbij 100 totale gendergelijkheid betekent. De score wordt berekend op basis van scores in deelgebieden: arbeid, geld, kennis, tijd, macht en gezondheid. België prijkt in de studie van dit jaar (met cijfers uit 2015) op een zevende plaats met 70,5. Zweden staat bovenaan met 82,6.

Achteruitgang

Het verschil tussen België en de Scandinavische gendergelijkheidskampioen zit onder meer in het domein "tijdsbesteding". In dat domein was de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in België in 2015 verder af dan tien jaar eerder, zo blijkt. De score voor België in die categorie komt uit op 65,3, goed voor een 12de plaats en net onder het EU-gemiddelde.

In het domein "tijdsbesteding" was de gelijkheid tussen Belgische mannen en vrouwen in 2015 verder af dan tien jaar eerder.

Huishoudelijke taken

Van de Belgische mannen houdt bijvoorbeeld 28,7 procent zich dagelijks bezig met zorg voor kinderen of kleinkinderen, ouderen of gehandicapten. Bij de vrouwen is dat 43,1 procent. In Zweden is het verschil tussen de geslachten op dat gebied veel kleiner: 26,7 procent van de mannen tegen 29,5 procent van de vrouwen. Nog opvallender is het verschil tussen België en Zweden als het op koken en huishoudtaken aankomt. In ons land zegt 32,5 procent van de mannen en 81,2 procent van de vrouwen elke dag te koken en/of huishoudwerk te doen. In Zweden is dat 56,1 procent van de mannen en 73,6 procent van de vrouwen.

30-urenweek

De Vrouwenraad grijpt de studieresultaten aan om een "grondige bijsturing van het beleid" te vragen. "Op korte termijn moet het geboorteverlof voor vaders verdubbeld worden en moeten mannen veel meer aangespoord worden om ouderschapsverlof op te nemen", zegt de organisatie. "Daarnaast moet er werk gemaakt worden van het recht op betaalbare kinderopvang. Nu is die zoektocht nog al te vaak lang en moeilijk."

Op lange termijn moet er volgens de Vrouwenraad ingezet worden op een kortere werkweek voor vrouwen én mannen zodat de zorgtaken beter verdeeld kunnen worden. "Daarom zijn we vragende partij voor een aantal pilootprojecten rond de 30-urenweek."