Studente regelt online Zoomdate met professor voor haar moeder JM

24 april 2020

17u27 0 Seks & Relaties Ook in tijden van corona mag er gedatet worden, moet Aly Oliver gedacht hebben. Niet in real life natuurlijk, maar wel via Zoom. De Amerikaanse studente, die haar lessen nu via dit platform volgt, koppelde haar professor aan niemand minder dan haar eigen moeder.

Aly Oliver, die aan de University of Colorado Boulder studeert, volgt in deze tijden haar lessen virtueel via Zoom. Door de huidige pandemie ging ze opnieuw bij haar moeder wonen die een oogje bleek te hebben op een van haar professoren. Zo is op een TikTok te zien dat Aly’s moeder de docent “babe” noemt en af en toe langskomt om haar dochter te voorzien van een maaltijd. Op die manier hoopte ze opgemerkt te worden door de professor.

Wanneer Aly via via te weten komt dat haar docent nog single is, beslist ze om voor cupido te spelen. Een rol die haar blijkbaar zeer goed ligt, want in geen tijd regelde ze een geslaagde online date voor haar moeder. Intussen kwam de docent te weten dat dit verhaal viraal ging op TikTok waardoor Aly’s volgende essay over het populaire social mediakanaal moet gaan. En ook die kans laat de Amerikaanse niet onbenut, want ze is van plan om het telefoonnummer van haar moeder onderaan haar paper toe te voegen. Hopelijk kunnen de twee elkaar snel in het echt ontmoeten …



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.