Stéphanie Tuccitto (26), mevrouw David Goffin "In de liefde ben ik heel klassiek. Ik wil graag trouwen en daarna kinderen krijgen."

03 maart 2018

09u22 0 Seks & Relaties Als David Goffin bovenaan de wereldranglijst staat, zit ook Stéphanie Tuccitto daar voor iets tussen. De Luikse schone is al zeven jaar l'amoureuse van onze Belgische tennisheld. «Het was liefde op het eerste gezicht.»

«J’ai toujours refusé», antwoordt ze vriendelijk maar direct op de vraag of dit haar eerste interview is. «Ik heb altijd geweigerd om interviews te geven aan sportmagazines of kranten. Ik ga niet praten over het tennis van David: dat doet hij veel beter zelf, toch?» Voor ons zit niet zomaar een mooi meisje. Geen tennisvrouw in de schaduw van haar held op het veld. Stéphanie Tuccitto oogt fragiel, maar staat stevig en zelfverzekerd in de schoenen. Twee jaar geleden koos ze ervoor om haar eigen professionele ambities on hold te zetten om David te volgen. Vandaag verzorgt ze zijn communicatie, reist ze met hem de wereld rond en is ze de vrouw bij wie hij thuiskomt, in hun nestje in Monaco.

In de tennisclub in Luik poseert ze voor ons als een volleerd model in de ijzige kou – zonder een krimp te geven. «Meestal assisteer ik op shoots, en is het David die voor de lens staat», lacht ze, terwijl ze zich na de foto’s verwarmt aan een kom soep. We worden tijdens ons gesprek regelmatig onderbroken: clubleden merken op dat ‘madame Goffin’ in the house is en komen groeten overbrengen voor David. Complimenten ook. Stéphanie ontvangt ze met de glimlach en belooft ze zeker door te geven. Of ze ook nog even op de foto wil samen met de voorzitter van de club? Wederom met de glimlach. Hier in Luik is haar David Goffin zelfs ereambassadeur. Hier in Luik ook ontstond het liefdes­verhaal tussen haar en David. Een mooi sujet om mee te beginnen.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

«Het is een beetje cliché, maar het was ... in een tennisclub. (lacht) Het was een coup de foudre, van beide kanten: ik zag hem, hij zag mij, et voilà. Na onze eerste ontmoeting, zeven jaar geleden, vertrok hij naar het buitenland. We hebben over en weer gemaild en zoveel weken later zagen we elkaar terug, in Luik. Sindsdien zijn we een koppel. Op dat moment was hij negentien, hij begon net in het professionele herencircuit ATP. We hebben zijn carrière dus samen zien groeien. Dat heeft onze liefde, onze relatie, extra sterk gemaakt, denk ik. Ik heb zijn beginjaren meegemaakt, toen hij deelnam aan minder prestigieuze toernooien. Ik was erbij toen hij voor het eerst écht over zich deed spreken, in 2012 op Roland Garros. En ik heb hem gezien op de minder goeie momenten. Dat ik hem zó goed ken, dat ik weet hoe hij is op en naast het terrein, hoe hij zich voelt voor en na een wedstrijd, maakt alles zoveel makkelijker: ik heb de stap om met hem mee te reizen kunnen zetten omdat ik wist ik waaraan ik begon.»

