Steeds meer Vlamingen hernieuwen trouwgeloftes: relatie-experte van ‘Blind Getrouwd’ onthult de voordelen Nele Annemans

13 februari 2019

14u57 2 Seks & Relaties Niet alleen bekende koppels zoals Paul Jambers en Pascale Naessens en Jay Z en Beyoncé hernieuwen hun trouwgeloftes, gisteren kon je Niet alleen bekende koppels zoals Paul Jambers en Pascale Naessens en Jay Z en Beyoncé hernieuwen hun trouwgeloftes, gisteren kon je hier ook al lezen dat steeds meer Vlamingen voor de tweede keer in het huwelijksbootje stappen. Maar biedt dat ook voordelen voor je relatie? Wij vroegen het aan psychologe en relatietherapeute van ‘Blind Getrouwd’, Margo Van Landeghem.

“Wil je nog eens met me trouwen?” Het is een vraag die blijkbaar alsmaar meer wordt gesteld onder de Vlaamse koppels. Maar is het ook goed voor je relatie? Volgens psychologe en relatietherapeute Margo Van Landeghem alvast wel. “Je trouwgeloftes hernieuwen is een erg mooi gebaar. Je gaat immers opnieuw het engagement met je partner aan, en dat nadat je al heel wat watertjes doorzwommen hebt. Jullie kregen misschien kinderen, waardoor jullie niet alleen meer partners maar ook ouders zijn of er kwamen misschien nare gebeurtenissen op jullie pad zoals overlijdens of een ziek familielid. Die dingen veranderen je niet alleen als mens, maar doet je ook evolueren als koppel. Als je dan nog altijd opnieuw expliciet voor je partner kiest, toont dat een enorm engagement, wat je als koppel nog sterker maakt.”

Bewustere keuze

Volgens Van Landeghem beleef je je tweede huwelijk ook bewuster. “Als ik denk aan mijn eigen huwelijksdag, dan weet je gewoon niet goed wat je allemaal overkomt. Je wil trouwen en er het beste van maken, maar eigenlijk weet je helemaal niet waar je voorstaat. Na x-aantal jaar weet je wat het huwelijk inhoudt, dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is, dat het ook gepaard gaat met tegenslagen en sleur. Hernieuw je je trouwgeloftes, dan zeg dus niet alleen opnieuw ja tegen elkaar voor de komende jaren, maar ook voor al die al gepasseerd zijn. Je maakt je keuze dus veel bewuster, en met veel meer kennis over elkaar maar ook over het huwelijk.”

Moet elk koppel dan maar zijn huwelijksgeloften hernieuwen? Dat niet, volgens de relatietherapeute. “Als al die sentimentaliteit niet aan jou besteed is, hoef je het uiteraard niet te doen.” Aan de andere kant is het volgens haar wel een goed idee om op een bepaald moment bewust stil te staan bij jezelf als koppel. “Af en toe je relatie eens onder de loep nemen, kijken naar wat je al hebt meegemaakt, wat jullie sterktes en zwaktes zijn ... is zeker niet slecht voor je relatie. Dat kan door je huwelijksgeloftes te hernieuwen, maar ook zeker op een andere manier of op een ander moment. Bijvoorbeeld door samen op reis te gaan en daar het eens uitgebreid over jullie relatie te hebben.”