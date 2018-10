Steeds meer millennials maken de bewuste keuze om single te blijven Margo Verhasselt

17 oktober 2018

08u51

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties De maatschappij heeft de gewoonte om relaties letterlijk door je strot te duwen - denk: de typisch op familiefeest gestelde vraag: "En, heb je nog geen lief?". Maar aan single zijn, zijn blijkbaar ook heel wat voordelen verbonden. En dat is iets wat millennials al langer in het snotje hebben.

Een onderzoek van datingapp Tinder vroeg aan meer dan 1.000 singles tussen de 18 en 25 jaar oud hoe ze stonden tegenover single zijn en relaties. De meerderheid gaf aan dat single zijn hun meer voordelen biedt en dat ze daarom dus ook de bewuste keuze maakten om single te blijven voor een lange periode.

"Een goede en gezonde relatie is zeker iets moois, maar er komen ook heel wat voordelen kijken bij single zijn", legt Logan Cohan relatie- en gezinstherapeut uit aan lifestylewebsite Bustle. "Iemand die single is, kan zijn leven vaak beter aanpassen aan wat hij nodig heeft dan iemand die een relatie heeft. Daarnaast hebben mensen die alleen zijn meer tijd om vriendschappen op te bouwen, op professioneel gebied te groeien en aan zichzelf te werken en dat allemaal omdat ze alleen met zichzelf rekening moeten houden." Er zijn dus heel wat voordelen aan verbonden en opvallend genoeg toont het onderzoek ook aan dat vooral vrouwen steeds vaker voor die relatiestatus kiezen dan mannen.

Dit waren de opvallendste resultaten

1. 81% van de singles gaf aan dat single zijn ook positief was naast hun relaties

Een groot deel van de singles gaf aan dat single zijn hen niet alleen op relationeel vlak gelukkiger maakte, maar ook veel andere voordelen biedt. Ze hadden bijvoorbeeld meer tijd voor vrienden, zichzelf en om te werken aan hun carrière.

2. 72% van de singles was vaak voor een lange tijd bewust single

Heel wat jonge mensen nemen bewust de tijd om van het leven te genieten. Zo geeft 72% van de ondervraagden aan dat het een weloverwogen keuze was om een datepauze in te lassen. 62% meent dat dat was om hun zichzelf op de eerste plaats te zetten, 47% stelt dan weer dat ze die tijd nodig hadden voor hun studies.



3. Meer dan de helft van de jonge vrouwen zegt dat single zijn hun een zelfstandig gevoel geeft

‘Who run the world? Girls!’ Beyoncé wist het al en veel dames lijken haar advies helemaal ter harte te nemen. 54% zei immers dat single zijn hun een onafhankelijk en zelfstandiger gevoel geeft.