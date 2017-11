Steeds meer millennials hebben een relatie met meerdere mensen tegelijkertijd Timon Van Mechelen

17u12

Bron: De Volkskrant 0 Photo by Omar Lopez on Unsplash Seks & Relaties Eén op de vijf Amerikanen heeft ooit al eens een niet-monogame relatie gehad en vooral bij millennials is daten met meerdere mensen tegelijkertijd populair. Dat schrijft de Nederlandse krant De Volkskrant. Al leven er nog veel misvattingen over polyamorie, vooral over vrouwen die er verschillende relaties op na houden: “Als mannen met meerdere vrouwen bezig zijn is het stoer, terwijl vrouwen worden uitgescholden.”

Vrijheid is voor millennials (de generatie grofweg ergens geboren tussen 1980 en 2000) erg belangrijk, dus krijgt de monogame liefde steeds meer tegenwind. In tegenstelling tot de babyboomers zijn ze opgevoed met veel vrijere normen en waarden. Zo is seks voor het huwelijk toegestaan, wordt er van hen niet verwacht dat ze op hun 21ste al trouwen en kinderen krijgen en hebben ze ook deftige seksuele voorlichting gekregen. Die vrije seksuele moraal in combinatie met het feit dat de scheidingscijfers bij de generatie van hun ouders hoger ligt dan ooit tevoren, is volgens tijdschrift Rolling Stone de reden dat millennials steeds vaker heil zoeken in polyamoreuze relaties.

Uit onderzoek van datingsite en app OkCupid die vooral bij millennials populair is, blijkt dat 42 procent er geen graten inziet om te daten met iemand in een open relatie. 24 procent van de gebruikers staat open voor groepsseks en je kunt sinds 2016 op de app ook invullen dat je een open relatie hebt, al kan dat op bijvoorbeeld Facebook al veel langer. In 2014 werd de app Feeld gelanceerd die zich specifiek richt op mensen die met meerdere mensen tegelijkertijd willen daten of seks hebben. In 2016 had de app al 1,8 miljoen gebruikers.

Niet 100% hetero

Jongeren voelen zich ook alsmaar minder 100% hetero. Uit onderzoek van het Amerikaanse LHBT-onderzoeksbureau Glaad blijkt dat 20% procent van de Amerikaanse millenials zichzelf niet als hetero beschouwt. Ter vergelijking: onder 72-plussers ligt dat cijfer op 5 procent. Uit recent onderzoek van iVOX in eigen land bleek zelfs dat vier op de tien Belgen zich niet volledig hetero voelt. Dat deze norm vervaagt, draagt er wellicht aan bij dat millennials ook andere normen zoals monogamie in twijfel trekken, schrijft De Volkskrant.

Vooroordelen en misvattingen

Polyamorie zit kortom in de lift, maar dat wil niet zeggen dat alle vooroordelen en misvattingen erover verdwenen zijn. Jonge mensen staan er meer voor open, maar voor het overgrote merendeel van de bevolking blijft een monogame relatie de norm. En hypocriet genoeg, geldt dat vooral voor vrouwen. “Als mannen met meerdere vrouwen daten is het stoer, terwijl vrouwen worden uitgescholden. En als ik vertel dat ik ook een relatie heb met een vrouw is het zogenaamd geil voor de man en worden wij niet serieus genomen. Ik kan het eigenlijk nooit goed doen als poly-vrouw,” vertelt Isabeau Jensen (24), student neurolinguïstiek en voorzitten van de Stichting Polyamorie Nederland, aan de Volkskrant.

Nog zo’n vooroordeel is dat polyamorie alleen rond seks draait. “Ik ben net heel verliefd op allebei mijn partners,” aldus Jensen. Haar geeft daten met meerdere mensen tegelijkertijd net rust. “Natuurlijk bestaat jaloezie binnen polyamorie, al probeer ik dat te zien als mijn eigen onzekerheid en niet als iets wat de ander verkeerd doet. Ik ben niet bang dat mijn partner mij verlaat voor iemand, juist omdat onze relatie niet exclusief is. Soms voel ik zelfs blijdschap als een partner vertelt dat hij of zij verliefd is op iemand anders.”

Nadelen

Natuurlijk is polyamorie niet alleen rozengeur en maneschijn, dat ontkent Jensen ook niet. “Het was voor mijn ouders wel even wennen toen ik met twee partners naar het kerstfeestje kwam. De hele samenleving is ook gebouwd op het concept van één vriend of vriendin hebben. Je kan geen huis kopen met drie, trouwen is niet mogelijk en je kunt ook niet met drie officieel ouder zijn van een kind.”

Ook lerares Joy van Dongeren (32) heeft dit al ervaren. Ze was zwanger van één van haar partners, maar omdat ze getrouwd was met iemand anders zou die man automatisch de partner worden. “We moesten toen scheiden, terwijl we dat helemaal niet wilden. Op dat soort momenten voelt het aan alsof het hele systeem tegen je gekant is.”