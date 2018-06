Staat je seksleven op een te laag pitje? Zo geef je het weer een boost

Kathleen Vervoort

28 juni 2018

09u59 0 Seks & Relaties Hoe groot is de impact van kinderen op het liefdesleven van hun ouders? Dag Allemaal vroeg het aan seksuologe Mieke Mievis. " Vraag aan koppels wanneer hun seksleven bergaf begon te gaan en het antwoord luidt vaak: na ons tweede kind", aldus Mievis. "Ook na een eerste kind kan de goesting al wat minder zijn, maar het verlangen naar een tweede doet de passie meestal nog eens goed oplaaien.’

Maar eens dat tweede kind er is, ­verdwijnt dus ook de drang naar seks? 

"De zin is er nog wel, maar het ontbreekt jonge ouders aan tijd. Over de hele lijn is het druk voor jonge gezinnen, want ze zijn ook een huis aan het kopen of aan het verbouwen, tezelfdertijd ook carrière aan het maken, en dan willen ze ook nog eens vaak thuis zijn voor de kinderen én veel naar de fitness, want dat lichaam moet in vorm blijven, en dan zijn er nog de ontelbare babyborrels en trouwfeesten van vrienden en kennissen waar ze naartoe moeten... Is het verwonderlijk dat er weinig energie overblijft tegen de tijd dat ze in bed liggen?"

Neen, dan zijn ze pompaf en vallen ze gewoon in slaap. 

"Inderdaad. Was het vroeger beter? Geen idee. Behoorlijk onderzoek naar de seksualiteitsbeleving van de Vlamingen bestaat amper. Af en toe doet een vrouwenblad wel eens een enquête, maar die zijn weinig representatief. In de praktijk zie ik vooral dat heel wat jonge ouders worstelen met hun intimiteit. Bij nieuw samengestelde gezinnen lijkt dat precies nog moeilijker. Hoe vaak hoor ik mannen in zo’n situatie niet zuchten: ‘Ik wil wel, maar ik ben zo moe!"

In 2016 was ‘samsonseks’ het woord van het jaar: ouders die hun kind voor televisie droppen, om dan even een moment voor zichzelf te hebben. 

"Eigenlijk is dat vrij vergelijkbaar met agendaseks of Jo Vandeurzen zijn ‘donderdag datenight’. Niet dat je dan per se moét vrijen, maar maak toch eens tijd voor elkaar. Zeg misschien nog eens hoe graag je elkaar ziet. De liefde vanzelfsprekend vinden is immers dé doodsteek voor iedere relatie." 

Jonge kinderen zorgen dus voor een dipje ­tussen de lakens, maar komt er ook een moment dat het vanzelf weer beter gaat? 

"Ja, zodra de kinderen naar de lagere school gaan. Dan dragen ze geen luiers meer, kunnen ze zelf hun boterhammen smeren en de zorgende activiteiten nemen enigszins af. En vooral: vanaf die leeftijd krijgen kinderen hobby's." 

Dan wordt het toch nóg drukker? Toch zeker wanneer je ‘taxi mama’ wordt. 

"Daar loopt het inderdaad vaak mis. Maar ik geef mijn cliënten altijd de raad om de agenda’s eens naast elkaar te leggen en te puzzelen. Misschien kan je met vier ouderparen samen een beurt­rol opstellen? Dat bespaart je al drie ritten én je hebt toch een uur tot ­anderhalf uur het huis voor jou en je partner alleen..."

