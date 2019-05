Staat je seksleven op een laag pitje? Dit is het effect op je gezondheid Margo Verhasselt

Seks is leuk, seks is fijn. Maar het gebrek eraan? Dat kan minder prettig zijn. Het is een onderwerp dat weleens besproken wordt in televisieseries en bij vrienden. "Wanneer was de laatste keer? Een week geleden, maand, jaar?" Maar welk effect heeft zo'n 'dry spell' nu eigenlijk op je lichaam en gezondheid?

“Periodes waarin je minder seksueel actief bent zijn volstrekt normaal in het leven van de meeste mensen”, legt sekstherapeut Holly Richmond uit. Sommige mensen nemen bewust of onbewust deel aan een sabbat en duwen de pauzeknop in, terwijl anderen momenteel geen partner hebben en geen zin hebben om met de eerste de beste in bed te duiken. Maar wat de reden ook mag zijn, het is normaal dat je seksleven af en toe op een laag pitje staat, en het is logisch dat je daarbij allerlei gevoelens ervaart. “Aanraking is essentieel voor de meeste mensen, wanneer dat ontbreekt in het dagelijks leven dan kan dat zwaar doorwegen”, legt Richmond uit.

Maar kan het ook degelijk een effect hebben op je gezondheid? Dat hangt volgens Richmond van de situatie af. “Onze seksuele gezondheid staat niet los van onze algemene gezondheid. Ons seksleven maakt deel van ons uit, de twee staan niet los van elkaar en seks is nu eenmaal gezond.” Daardoor kan geen seks hebben wel degelijk een effect hebben op je mentale, fysieke en emotionele gezondheid.

Fysiek gezien is het vooral je bekkenbodem die wegkwijnt wanneer die te weinig gebruikt wordt. “Orgasmes zorgen voor contracties van de bekkenbodemspier, die zorgen ervoor dat die sterk en gespierd blijft”, legt Richmond uit. Simpel uitgelegd geldt hetzelfde principe als bij elke andere spier: gebruik je ze niet, dan verliezen ze kracht. Een verzwakte bekkenbodemspier kan voor heel wat problemen zorgen zoals incontinentie. Het goede nieuws? Je hebt geen partner nodig om een orgasme te krijgen en masturberen kan de spieren ook voldoende trainen. “Masturbatie zorgt voor seksuele empowerment voor veel mensen omdat je even niet met je gedachten bezig bent en wel met je lichaam”, verklaart de therapeut. Daarnaast zorgen orgasmes op zich voor tal van gezondheidsvoordelen - dankzij de neurotransmitters oxytocine, serotonine en noradrenaline - zoals meer zelfvertrouwen, minder stress en angst. “Orgasmes verminderen daarnaast ook vermoeidheid en slapeloosheid en verbeteren ons humeur.”

“Masturberen mag dan wel fijn en een goede oplossing zijn, seksuele droogtes kunnen ook kenmerkend zijn voor andere problemen. Zo kan de menopauze en vaginale droogte een aanleiding zijn”, legt Richmond uit. In dat geval ga je best langs bij een arts.

Maar een ‘dry spell’ kan ook aanwijzen dat je nog niet over je laatste relatie bent, zeker wanneer je niet gelukkig was of je slecht voelde in de relatie. Richmond tipt om dan de ‘non-dating dating’-tactiek toe te passen. “Je moet niet per se een datingapp downloaden, maar het is wel de bedoeling dat je wat socialer wordt.” Denk aan een nieuwe hobby uitproberen, je inschrijven bij een fitnessclub of een boekenclub zoeken. Dat is een doel dat gemakkelijk te verwezenlijken is en ervoor kan zorgen dat je nieuwe mensen ontmoet.