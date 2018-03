SOS Goedele: "Waarom masturbeert mijn puber nog niet?" Goedele Liekens

10 maart 2018

13u04 0 Seks & Relaties Elke week geeft seksuologe Goedele Liekens in NINA een antwoord op jullie vragen. Zelf een vraag voor Goedele? Stuur ze naar info@nina.be.

«Mijn zoon van 14 is nog niet begonnen met masturberen. Zijn papa heeft het er met hem over gehad, hij is er nog totaal niet mee bezig. Wat is zo’n beetje de ‘normale’ leeftijd waarop dat ontwikkelt bij jongens en meisjes? En als het zover is, bewaren we dan liefst zijn privacy of heeft het zin om er toch over te babbelen?» Katja (45)

Heerlijk dat jij je zorgen maakt over het níét masturberen van je zoon. Het is nog niet zo lang geleden dat ik verontruste brieven kreeg van ouders over het tegenovergestelde: ‘Help mijn kind masturbeert’ … Masturberen doen we vaak al van jongs af aan, op peuterleeftijd. Die ukken gaan natuurlijk niet doelbewust op zoek naar een orgasme, maar ze ontdekken gewoonlijk toevallig hoe lekker het voelt om bijvoorbeeld op hun knuffelbeer of hoofdkussen te ‘rijden’.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN