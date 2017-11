SOS Goedele: "'Mooie blouse heb je aan’ is heel anders dan 'Daar komen je borsten goed in uit'!" Goedele Liekens

Seks & Relaties Wat vind jij van #metoo? ik durf niet meer te reageren, omdat er nu gezegd wordt dat wij, vrouwen, overdrijven? - Katerine (34)

Uiteraard zijn er mensen die deze hetze misbruiken en het slachtoffer uithangen (van intimidatie of van onterechte beschuldigingen) om oude rekeningen te vereffen. Maar de grond van de zaak blijft duidelijk: wij tolereren géén seksueel grensoverschrijdend gedrag en al zéker geen seksuele intimidatie. Wij, dat zijn zowel mannen als vrouwen. Jammer dat de discussie polariserend gevoerd wordt. Want hoewel het gros van de daders mannelijk is, nemen ook vrouwelijke bazen het niet altijd nauw met de seksuele welvoeglijkheid. En 1 tot 2 op de 10 slachtoffers is man.

