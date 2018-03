SOS Goedele: 'Mijn vriendin heeft last van controledrang' Goedele Liekens

24 maart 2018

Mijn vriendin wil altijd de touwtjes in handen hebben. Een etentje thuis met vrienden? Ze maakt obsessief to-do-lijstjes en o wee als ik me niet aan de toegewezen taken hou. Als ik de vaat in de machine laad, neemt ze er alles weer uit en zet ze alles op haar manier terug. Hoe maak ik haar duidelijk dat ze een controlefreak is en ze mij daarmee wegjaagt? Dan laat ik je antwoord ‘toevallig’ op de salontafel rondslingeren. Komt ze het ongetwijfeld tegen in haar drang naar orde en netheid. Johan (42)

Vergis je niet, niet alleen jij hebt last van die perfectionistische controledrang van je vriendin. Ook – of vooral – voor haarzelf is het lastig. Stel je de stress voor die een simpel avondje met vrienden teweegbrengt. Ze heeft zich een hele week zo uitgesloofd dat ze uiteindelijk uitgeput en overspannen aan tafel zit. Het eerste noodzakelijke inzicht is dat ze er niet alleen jou maar ook zichzelf onnodig zwaar mee belast. Erkenning is de eerste stap in ‘genezing’, ook hier.

Tips voor jou:

• Probeer er niet te emotioneel op te reageren, neem de voortdurende correcties niet persoonlijk. Haar controlerende gedrag is géén aanval op jou, maar ontstaat in haarzelf. Probeer niet defensief te reageren.

• Maak duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden. Spreek uit dat ieder zijn of haar taken op zijn manier uitvoert en wat de timing is. Zij laadt de vaat in, jij haalt hem er elke ochtend uit? Elke dinsdag voor 21 uur zet jij de vuilnisbak buiten. Heel belangrijk: hou je aan de afspraken!

• Probeer rustig en begripvol te praten over wat haar gedrag bij jou teweegbrengt. Dat je daardoor de neiging hebt om in je schulp te kruipen. Dat je juist meer afstand van haar neemt en dat je dat jammer vindt. Controlerend gedrag is zowat altijd een uiting van grote onzekerheid. Benadruk daarom ook wat je waardevol vindt aan de controlerende persoon. Anders klapt ze dicht en bereik je niets. De bedoeling is om gaandeweg samen naar de kern van het probleem te zoeken.

En dat brengt me naadloos bij de tips voor haar:

• Controlefreaks zijn vaak mensen die hun negatieve emoties niet kunnen uiten. Ga op zelfonderzoek naar welk gevoel je maskeert door de touwtjes in handen te houden. Angst? Pijn? Verdriet? Woede? Stress? Kom je er niet uit, laat de touwtjes dan eens los. Je zal snel voelen welke opgekropte negatieve emoties naar boven komen.

• Onzekerheid en controle gaan hand in hand. Ze voeden elkaar: de extra stress van het voortdurend moeten nakijken maakt je machteloos en gefrustreerd. Daardoor word je nog meer onzeker. Een hopeloze vicieuze cirkel.

• Oefen jezelf stap voor stap in het loslaten door mindful om te gaan met kleine onverwachte wendingen in je leven. Ga even rustig zitten en probeer te accepteren, zónder oplossingen te bedenken of plannetjes te maken. Doe helemaal niets met die gedachten. Zet ze als het ware op een wolkje en laat dat voorbijdrijven.

Oefen dat mindful observeren vaak, dagen na elkaar. Zo leer je het ‘out-of-controle’- gevoel beter kennen zonder dat je er bang voor bent. Je laat het toe, je observeert en je accepteert. Je zal uiteraard nog altijd controlestrategieën toepassen in je leven, maar minder vaak.