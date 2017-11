SOS Goedele: "Mijn man is heel pessimistisch. Moet ik hem verlaten?" Goedele Liekens

15u01

Bron: NINA 1 Johan Jacobs Goedele Liekens (54) is klinisch psycholoog-seksuoloog en presenteert programma's rond relaties en seksualiteit op de Nederlandse en Britse tv. Meer info op goedele.com. Ook een vraag voor Goedele? Stuur een mailtje naar nina@hln.be Seks & Relaties "Ik ben vele jaren samen met mijn man, we hebben twee kinderen, een leuke job, een toffe woning. Maar mijn man is enorm pessimistisch, hij wordt snel zenuwachtig of boos. Hij noemt het ‘realistisch’. Ik ben eerder dromerig en optimistisch. Het begint op mij te wegen en ik ben moe van de eeuwige conflicten. Ik zou de relatie willen beëindigen omdat ik denk dat er mannen zijn die beter bij me passen qua temperament. Maar is dat reden genoeg?" Natalie (45)

Goedele: Nathalie, deze moeilijke beslissing mag je nooit laten leiden door de ‘goede’ raad van anderen. Niet van je beste vrienden, niet van je ouders of zussen en al helemaal niet van mij. Jij en alleen jij moet beslissen hoe jij je écht voelt bij deze man. De keuze wordt er niet makkelijker op, omdat ik begrijp dat hij je niet slecht behandelt, niet vreemdgaat of zich onverantwoordelijk gedraagt. Ik bedoel, er is geen dringende reden en dat voedt je twijfel natuurlijk. Heb je met hem gesproken over hoezeer jij onder dat pessimisme lijdt?

Mij klinkt het alsof hij erg gestrest en overspannen is. Een individueel probleem dus dat zich relationeel wreekt. Ervaart hij het zelf als een probleem en wil hij eraan werken?Dat je overweegt hem te verlaten, kan het breekijzer zijn voor een diepgaand gesprek. En dat is altijd de eerste stap naar een oplossing. Deze vragen moet je voor jezelf oprecht en eerlijk beantwoorden voor je een beslissing neemt.

• Wat delen jullie écht samen? En daarmee bedoel ik niet het huis en de vakanties, de kinderen en het werk. Welke dieppersoonlijke gedachten delen jullie? Onzekerheden? Angsten? Praat je over je twijfels en hij ook over de zijne? En wordt daarbij ook gelachen en luchtig gedaan of is er alleen kommer en kwel?

• Overheersen de negatieve of de positieve opmerkingen? Oké, je man is dus niet meteen een vrolijke frans. Maar is hij positief over jou? Geeft hij complimentjes? Praat hij in het openbaar over jouw succes? Roemt hij je moederschap? Je kookkunst?

• Maakt deze relatie je vaker gelukkig of juist ongelukkig? Die optelsom moet je eerlijk voor jezelf maken. Doorloop de week en daarna de maand, het jaar en alle jaren in gedachten: hoe vaak draagt ze bij tot mijn geluk?

• Hoe ziet de gescheiden toekomst eruit? De weekends? De kinderen, vakanties, winteravonden? Stel het je zo levendig mogelijk voor en blijf bij je gevoel, niet bij rationalisaties. De perfecte relatie bestaat niet, ook niet met die man die beter bij je temperament past. Maar niemand verdient het om in een ongelukkige situatie te blijven. Dit moeilijke beslissingproces is de eerste stap naar verandering. Weet dat er psychologen en seksuologen zijn die je kunnen begeleiden.

Meer over Nathalie

Goedele

Natalie

samenleving

familie