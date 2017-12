SOS Goedele: "Ik ben 's avonds te moe voor seks" Redactie

13u03

Bron: NINA 0 Johan Jacobs Goedele liekens (54) is klinisch psycholoog-seksuoloog en presenteert programma’s rond relaties en seksualiteit op de nederlandse en Britse tv. meer info op goedele.com. ook een vraag voor Goedele? Stuur een mailtje naar nina@hln.be. Seks & Relaties "Ik sprak dit weekend met een vriendin, allebei hebben we al 20 jaar een relatie met onze man. En allebei krijgen we klachten omdat we ’s avonds ‘te moe’ zijn. Overdag kan ik perfect zin hebben en een stout sms’je sturen, maar ’s avonds lijkt die goesting gesmolten als sneeuw voor de zon. hoe kunnen we die good vibes behouden tot na het avondeten en na de bedtijd van de kinderen?" Lisa, 42

Het goede nieuws is dat je niet aseksueel bent, aangezien je wel zin hebt overdag op je werk. Dat is een hele geruststelling, hoewel ik nu erg nieuwsgierig word naar je beroepsactiviteiten en je collega’s. Het slechte nieuws is dat je je op het werk minder gestrest voelt dan thuis. Want wijt het niet aan de hormonen, wel aan de gespannen drukte. Stress is de sekskiller nummer één, en vaak heb je het niet eens door.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee

Meer over Lisa

samenleving

familie