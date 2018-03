SOS Goedele: "Hoe maak ik van hem een goeie minnaar?" Goedele Liekens

31 maart 2018

11u30 0 Seks & Relaties Elke week geeft seksuologe Goedele Liekens in NINA een antwoord op jullie vragen. Zelf een vraag voor Goedele? Stuur ze naar info@nina.be.

«Ik ben dol op mijn nieuwe vriend en hij op mij. Alleen in bed wil het niet zo lukken. Hoewel hij jaren getrouwd geweest is, is hij een slechte minnaar. Seks bestaat voor hem enkel uit penetratie met diepe, flinke stoten. Ik wil hem niet kwetsen, maar hier heb ik echt niks aan. Sterker nog, het doet soms pijn. Hoe maak ik hem duidelijk dat seks meer is dan dat?» Karen (45)

