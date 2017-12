SOS Goedele: "Hoe komt het dat mannen nooit zien als je moeite gedaan hebt?" Goedele Liekens

10u36 0 Johan Jacobs Goedele liekens (54) is klinisch psycholoog-seksuoloog en presenteert programma’s rond relaties en seksualiteit op de nederlandse en Britse tv. meer info op goedele.com. ook een vraag voor Goedele? Stuur een mailtje naar nina@hln.be. Seks & Relaties "Hoe komt het dat mannen nooit zien als je moeite gedaan hebt? Nieuwe jurk, nieuw kapsel en toch ziet hij niets. Hoe maak je daar geen ruzie over maar komt je boodschap over? Ik krijg de indruk dat ik niet meer mooi of interessant ben. Ik ben toch een cadeautje, waarom wil hij dat niet uitpakken?" Stefanie (45).

Goedele: "Bij deze vraag stel ik mezelf altijd de vraag hoe geëmancipeerd we eigenlijk wel zijn? We zien onze partner het liefst als nieuwe man en emotionele vader. Een voetmassage ’s avonds is geen must, wel een leuk surplus. Maar als de restaurantrekening komt, knipperen we onschuldig met onze aangezette wimpers. En als het op complimentjes krijgen aankomt, zijn wij nog altijd het kleine prinsesje – ‘Kijk eens, papa, wat een mooi jurkje’ – en is hij de gever. Of zoals je zegt: ‘Ik ben toch een cadeautje, waarom wil hij dat niet uitpakken?'"

